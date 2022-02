L’attacco informatico subito da Vodafone Portugal che ha colpito anche servizi di prima necessità come ospedali

L’attacco hacker a Vodafone Portugal – una filiale di Vodafone che ha quasi 4 milioni e mezzo di abbonati alla rete mobile e quasi 3 milioni e mezzo di abbonati alla linea internet domestica – ha fatto sentire i suoi effetti anche sui servizi essenziali. E questo dimostra ancora una volta come gli attacchi informatici, in realtà, non siano semplicemente situazioni gestite dai reparti IT delle grandi aziende, ma possano invece avere una ricaduta anche sulle attività quotidiane dei cittadini. In Portogallo, infatti, l’attacco hacker (da cui Vodafone deve ancora riprendersi) ha avuto una incidenza importante su alcuni servizi essenziali, come la gestione del servizio sanitario nazionale.

Attacco a Vodafone Portogallo, gli effetti sui servizi essenziali

Mário Vaz, il CEO di Vodafone in Portogallo, ha descritto l’attacco come molto violento, con il chiaro scopo di mettere fuori servizio ampi spazi della rete, senza la richiesta di riscatto. Più che il furto dei dati degli utenti – una conseguenza che è stata esclusa sin dalle prime battute di risposta dei tecnici di Vodafone all’attacco hacker che si è verificato nella serata di lunedì e che è proseguito per tutto martedì scorso -, l’obiettivo sembrava proprio quello di un attacco all’infrastruttura, con lo scopo di mettere fuorigioco diversi servizi essenziali che passano attraverso la gestione dell’operatore di telefonia internazionale.

E veniamo, dunque, agli effetti sulla vita concreta delle persone: oltre ad avere fortissime difficoltà nella comunicazione base e nella navigazione internet (sono stati questi i primi problemi a essere risolti nella giornata di martedì, nonostante i fortissimi rallentamenti del servizio), diversi cittadini portoghesi potrebbero aver riscontrato disagi nel prelievo di denaro contante presso gli sportelli ATM di Multibanco, la più grande rete interbancaria in Portogallo che gestisce oltre 15mila sportelli di 27 gruppi bancari a livello nazionale. Ma il servizio sanitario è stato quello che ha presentato le maggiori evidenze: ambulanze in tilt e gestione di accessi agli ospedali ritornate in analogico sono stati gli effetti più importanti dell’attacco hacker a Vodafone in Portogallo. In questi giorni, a distanza di oltre 72 ore dall’attacco, la rete deve essere ancora completamente ripristinata, vista la portata del problema.