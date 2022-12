Secondo l’ACN, gli attacchi DDos ai siti istituzionali si intensificheranno nei prossimi mesi

Se pensate che gli attacchi del mese di maggio a diversi siti istituzionali italiani siano stati il punto massimo dell’hactivismo filo-russo nel nostro Paese, l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale è pronta a smentirvi. Non è bastato, infatti, il DDos nei confronti del sito del ministero degli Esteri, del ministero della Difesa, del sito della polizia di Stato: nelle prossime settimane, secondo fonti aperte consultate dall’ACN, potrebbero intensificarsi gli attacchi nei confronti di portali istituzionali. Attacchi che – in ogni caso – vengono considerati abbastanza innocui, gesti dimostrativi privi di reali conseguenze che non siano quella di uno stop del sito web, di un danno di immagine, di una serie di imbarazzi provvisori. In un comunicato, l’ACN ha alzato il livello di guardia in previsione di un inverno che si annuncia caldo dal punto di vista degli attacchi DDos a siti istituzionali.

Attacchi DDos a siti istituzionali, il livello d’allerta dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

Nel comunicato, si definisce correttamente la tipologia dei siti istituzionali che si trovano sotto costante monitoraggio da parte dell’ACN: si tratta di portali di ministeri, autorità, agenzie, organi costituzionali. Inoltre, si parla di fonti aperte che hanno in qualche modo offerto delle informazioni relative alla tipologia di attacco e alla provenienza russa di questa stessa tipologia di attacco. Si tratta delle cosiddette fonti OSINT (Open Source INTelligence), che vengono abitualmente impiegate nel monitoraggio della cybersicurezza: si può contare su raccolte di dati o di informazioni che, rielaborate dall’agenzia, diventano motivo di preoccupazione o di rassicurazione in merito a determinati flussi.