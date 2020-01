Si chiama 2019 AE3, è un asteroide di grandezza compresa tra i 10 e i 32 metri e viaggia a circa 30mila chilometri orari. Soprattutto, passerà vicino alla Terra il pomeriggio del 2 gennaio 2020: per l’esattezza alle 15 italiane.

L’asteroide grande come un bus che passerà vicino alla Terra oggi pomeriggio

È il primo Near Earth Object (NEO) dell’anno: grande quasi come un bus, l’asteroide passerà a circa 1,6 milioni di chilometri di distanza dal pianeta Terra, più o meno 4 volte la distanza che intercorre tra il nostro pianeta e la Luna. 2019 AE3 viaggia a circa 8,24 chilometri al secondo, ovvero più ok meno 30 km orari.

A segnalare il passaggio dell’asteroide è la Nasa che, pur sottolineando le dimensioni e la velocità astronomicamente rilevante, scongiura qualsiasi rischio. Non è prevista infatti alcuna collisione. Del resto, non è la prima volta che 2019 AE3 passa a “salutare” il nostro pianeta: il 3 gennaio 2019 ad esempio era passato a circa 781 chilometri dalla Terra. Sul sito di Theskylive è possibile seguire il suo percorso in diretta

(Credits immagine di copertina: Pixabay License)