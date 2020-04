Altro giovedì da record per Doc – Nelle Tue Mani, la fiction con Luca Argentero che ormai si conferma come il nuovo fenomeno televisivo per quanto concerne gli ascolti TV. Le avventure del dottor Andrea Fanti hanno conquistato 8.293.000 spettatori pari al 30.7% di share, ma se andiamo nel dettaglio i numeri sono ancor più straordinari: nel primo episodio il picco con 8.543.000 – 28.9%, mentre secondo comunque media sopra gli 8.068.000 – 32.7%.

Ascolti Tv, dietro DOC i Pirati sono lontanissimi

Secondo programma della serata con un distacco abissale in termini di ascolti tv I Pirati dei Caraibi – La Maledizione del Forziere Fantasma, che su Canale 5 ha comunque raccolto davanti al piccolo schermo 2.466.000 spettatori pari al 10.1% di share. Altro film importante su Rai2 con Captain America – Il primo vendicatore, ma la risposta di pubblico è stata bassissima con appena 1.063.000 spettatori pari al 3.8% di share. Molto male anche Italia 1 con The Departed – Il Bene e il Male, nonostante fosse il film con cui Martin Scorsese ha vinto gli Oscar gli ascolti tv non vanno oltre 1.319.000 spettatori (4.9%).

Il ricco giovedì di programmazione si conclude su Rai3 con Napoli Milionaria, che ha raccolto davanti al video 632.000 spettatori pari ad uno share del 2.2%. Discreto risultato per Dritto e Rovescio con 1.515.000 spettatori pari al 6.5% di share.