Ascolti tv: testa a testa per le reti ammiraglie ma la spunta Il Volo – 10 anni insieme

Ieri sera in tv ce n’è stato per tutti i gusti a partire dalla miniserie sulla vita di Adriano Olivetti, il celebre inventore italiano fondatore della prima fabbrica italiana di macchine da scrivere in onda su Rai 1. La risposta della rete ammiraglia Mediaset, Canale 5, è stata la celebrazioni dei 10 anni di carriera de Il Volo. Rai 2 ha visto la messa in onda del celebre docureality Il Collegio, che sta avendo grande successo soprattutto presso il giovane pubblico con un gran numero di contenuti in rete. Vediamo ora gli ascolti tv della serata di ieri, 19 novembre.

Dati ascolti tv 19 novembre

Ecco i dati ascolti tv nella serata di ieri:

Rai 1 – Adriano Olivetti – La forza di un sogno: in onda la replica della miniserie che ripercorre le tappe della vita del famoso imprenditore italiano. L’uomo è venuto a mancare nel corso di un viaggio in treno in Svizzera. Com’è nato questo mito? L’episodio ha totalizzato uno share pari al 14.6% con 3.105.000 di telespettatori.

Rai 2 – Il Collegio: un gruppo di ragazzini e ragazzi, tutti tra i 12 e i 19 anni, entra in un Collegio tipico del 1982. Niente internet, vita moderna o tecnologia nella scuola: la formazione corrisponde in tutto e per tutto a quella dell’epoca. La puntata de Il Collegio ha totalizzato 11% punti di share pari a 2.530.000 di telespettatori.

Rai 3 – Cartabianca: attualità e cronaca di approfondimento con Bianca Berlinguer sono al centro di questo format televisivo. Ogni puntata prevede un faccia a faccia con un personaggio del mondo dello spettacolo o della politica. Cartabianca ieri ha tenuto incolati al divano 910.000 di italiani pari al 4,1% di share.

Rete 4 – Fuori dal coro: inchieste e interpretazione dei fatti e dei temi scottanti dell’attualità italiana negli ambiti della cronaca e della politica su Rete 4. Gli ascolti tv sono stati pari al 5,5% con 1.114.000 di telespettatori.

Canale 5 – Il Volo – 10 anni insieme: tutti e tre i componenti de Il Volo sono stati ospiti da Silvia Toffanin per raccontare 10 anni di carriera. La serata d ieri di Canale 5 ha visto la messa in onda del concerto di quest’estate a Matera più una serie di contributi inediti. Lo share della serata è stato pari al 15.1% per un totale di 3.526.000 di telespettatori sintonizzati.

Italia 1 – Le Iene Show: serata Iene ieri su Italia 1. La formula non cambia: inchieste e approfondimento giornalistico irriverente l’hanno fatta da padroni con 2.028.000 si telespettatori attaccati al teleschermo e uno share pari al 12,1%.

La 7 – Di Martedì: l’agenda settimanale di La 7 vede come appuntamenti fisso quello con l’approfondimento politici e d’attualità di Giovanni Floris. La puntata di ieri ha totalizzato uno share pari al 5,9% con 1.310.000 telespettatori.