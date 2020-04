La nuova fiction di Rai 1 Doc – Nelle tue mani chiude andando oltre ogni aspettativa e raggiunge negli ascolti tv del 16 aprile un nuovo record. Lo show prodotto da Lux Vide ha concluso i suoi primi 4 episodi con una serata da ben 8.691.000 spettatori e uno share del 31,4%. Numeri davvero che neppure il più ottimista della produzione avrebbe pensato di raggiungere. Ora dovremo aspettare l’autunno per scoprire come si concluderà la fiction con protagonisti Luca Argentero, Sara Lazzaro e Matilde Gioli visto che le riprese erano state interrotte a causa del coronavirus.

Un risultato quello negli ascolti tv del 16 aprile ottenuto contro una concorrenza che non ha potuto minimamente impensierire DOC. Il secondo programma più visto della serata è stato Pirati dei Caraibi 3 su Canale 5, ma nonostante l’amore per Capitan Jack Sparrow la distanza tra i due è stata notevolissima: la ciurma guidata da Johnny Depp si è fermata a 2.536.000 spettatori pari all’11% di share.

Il resto della programmazione ha raccolto davvero le briciole in termini di ascolti tv. A sorpresa Capitan America – Civil War dei Marvel Studios su Rai 2 non arriva neppure al milione (940.000) chiudendo con uno share del 3,4%. Leggermente meglio va a Roberto Benigni, che con Il Mostro su Rai 3 ha raccolto davanti al video 1.123.000 spettatori pari al 4,2% di share. Italia 1 si ferma a 1.296.000 spettatori (4,4% di share) con Momentum.

Talk show, vince Rete 4 su La7 negli ascolti tv

Per quanto riguarda i talk show serata con pochi ascolti tv, ma era prevedibile vista l’ampia offerta di intrattenimento. Tiene botta Diritto e Rovescio su Rete 4 che ha interessato 1.684.000 spettatori e uno share del 7,1 %, mentre più in sofferenza Piazza Pulita su La7 che si ferma a 1.108.000 per uno share del 4,5%.