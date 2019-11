Ascolti tv: il film anti-camorra batte il trash targato D’Urso

Ieri sera in tv Rai 1 ha mandato in onda la storia di un sogno, quella della protagonista di In punta di piedi, pellicola con Bianca Guaccero. La risposta di Canale 5 è stata su un fronte diverso, precisamente quello di Live Non è la D’Urso. Non sono mancati nemmeno film e show di diverso tipo. Vediamo allora i dettagli sui dati ascolti tv nella serata di ieri, 25 novembre. A partire dallo share fino al numero di telespettatori passando per una breve descrizione, ecco tutto quello che serve sapere sui programmi di ieri sera in tv.

Dati ascolti tv 25 novembre

Ecco tutti i dati ascolti tv 25 novembre.

Rai 1 – In punta di piedi: questa è la storia di Angela, 11 anni, che sogna di diventare ballerina classica. La piccola, però, vive a Secondigliano ed è figlia di un capo clan scissionista. Costretta a vivere come una reclusa insieme alla mamma per paura di ritorsioni, tutto cambia quando incontra l’insegnante di ballo Lorenza, combattiva, fiera e libera. Il film ha tenuto incollati alle poltrone 3.329.000 di persone con uno share pari al 14.8% .

Rai 2 – Stasera tutto è possibile: il comedy game ha fruttato al secondo canale Rai ascolti pari al 6.2% con 1.228.000 di telespettatori sintonizzati. Come ogni volta i protagonisti del mondo dello spettacolo si sono sfidati in giochi sempre nuovi e divertenti.

Rai 3 – Report: la puntata di ieri sera è stata dedicata ai tedofori con approfondimenti sulle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina 2026. La puntata è stata vista da 2.059.000 telespettatori pari a uno share dell’8,7%.

Rete 4 – Quarta repubblica: il programma di approfondimento condotto da Nicola Porro parla di attualità, politica ed economia. Gli ascolti sono stati pari al 5,6% di share con 1.035.000 telespettatori.

Canale 5 – Live Non è la D’Urso: parlando con ospiti di ogni genere che si alternano sul palco la D’Urso mette in piedi un programma che coinvolge anche il pubblico da casa. Nella serata di ieri Italia 1 ha visto da circa 2,2 milioni di telespettatori pari al 14% di share.

Italia 1 – Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo: in questa pellicola vediamo Will Turner ed Elizabeth Swann arrivare fino ai confini del mondo pur di salvare il pirata Jack Sparrow. I dati ascolti tv sono stati pari al 7,9% di share con 1.503.000 telespettatori.

La 7 – Grey’s Anatomy: con un episodio di Grey’s Anatomy in replica La 7 ha collezionato il 2,9% di share vedendo 665.000 di telespettatori sintonizzati.