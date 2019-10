La fiction Rai Imma Tataranni Sostituto Procuratore punta il faro sulla magnificenza della città di Matera e soprattutto su una narrazione al femminile senza i soliti cliché. Il personaggio, nato dalla penna della scrittrice Mariolina Venezia, abbatte gli stereotipi di genere e porta in primo piano un personaggio deciso e per certi versi scomodo, una donna tanto coinvolta nel lavoro quanto nella vita privata. Una tosta, insomma: e con la passione per i vestiti variopinti! Gli ascolti tv delle ultime settimane mostrano che la fiction si sta rivelando una carta vincente, per la Rai, che sta portando a casa ottimi ascolti a ogni messa in onda. Compresi quelli di ieri sera.

Dati ascolti tv 13 ottobre

Ecco tutti i dati relativi agli ascolti tv della prima serata di ieri.

Rai 1 – Imma Tataranni Sostituto Procuratore: un nuovo caso, per il Sostituto Procuratore Imma Tataranni, entrata subito nei cuori del pubblico, come confermano gli ottimi ascolti che premiano la fiction dalla prima messa in onda. La puntata di ieri, la quarta, ha conquistato 4.881.000 spettatori pari al 22.9% di share.

Rai 2 – Che tempo che fa: dallo spazio musicale interamente dedicato a Franco Battiato, al momento di magia tra Mago Forest e John Turturro, Che tempo che fa ha conquistato 1.799.000 spettatori con il 7.6%.

Rai 3 – Il borgo dei borghi: quarta puntata, con le Marche protagoniste e una grande ospite, l’ex schermitrice Valentina Vezzali (nata a Jesi, provincia di Ancona). Ha raccolto davanti al video 1.124.000 spettatori pari ad uno share del 4.8%.

La 7 – Non è l’Arena: dal reddito di cittadinanza alla manifestazione nazionale del centrodestra di sabato prossimo, da Giorgia Meloni a Daniela Santanchè e ancora la storia di Serafina Strano e i commenti sulla nuova alleanza politica. La puntata è stata vista da 1.091.000 spettatori con il 5.9%.

Rete 4 – Uss Indianapolis: il disaster movie con Nicholas Cage racconta dell’affondamento ad opera di un sottomarino giapponese di una nave in missione segreta, che trasportava una bomba atomica. Fu una vera e propria strage. Il film è stato visto da 819.000 spettatori con il 3.9% di share.

Canale 5 – Live non è la D’Urso: ospite attesissima della puntata era Clizia Incorvaia, al centro del gossip da mesi per un presunto tradimento nei confronti del marito Francesco Sarcina (leader de Le Vibrazionj) col migliore amico di lui, nonché testimone di nozze: Riccardo Scamarcio. In puntata la Incorvaia ha ammesso solo un bacio l’attore pugliese, ma quando col marito era già finita. Live non è la D’Urso è stato visto da 2.205.000 spettatori pari al 13.9% di share.

Italia 1 – Fast & Furious 8: il film, con Charlize Theron, Vin Diesel, The Rock, Jason Statham e Michelle Rodriguez, ha totalizzato 1.771.000 spettatori con l’8.7% di share.