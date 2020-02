Il risultato degli ascolti tv 10 febbraio della prima puntata de L’Amica Geniale – Storia del nuovo cognome, la serie creata da Saverio Costanzo e basata sui bestseller di Elena Ferrante è eccezionale. La storia con Gaia Girace e Margherita Mazzucco è riuscita ad appassionare gli italiani ed i numeri del ritorno lo confermano: 6.8 milioni di spettatori per il 29.3% di share, in linea con la premiere assoluta del 2018 con 7 milioni di spettatori netti per uno share pari al 28.1%. Un altro dato importantissimo è quello relativo al pubblico giovane, solitamente poco avvezzo a Rai 1 che ha mandato L’Amica Geniale in trend topic con più di 20 mila tweet durante la serata.

Ascolti TV 10 febbraio, le altre reti

Se Rai 1 vola Canale 5 è stabile negli ascolti tv 10 febbraio, dato che il Grande Fratello Vip fa registrare la metà del pubblico de L’amica geniale fermandosi a quota 3.292.000 spettatori pari al 19.3% di share. “Presa Diretta“, in onda su Rai3, è stato visto da 1.411.000 spettatori netti per il 5.6% di share. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 936.000 teste con il 4.8% di share. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 598.000 spettatori con uno share del 2.7%. Su Tv8 Rocky V ha ottenuto 333.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove Little Big Italy ha realizzato 410.000 spettatori con uno share dell’1.6%.

Sembra dunque che la Rai non si fermi più e ottenga risultati sempre più brillanti, basti pensare anche ai numeri de I Soliti Ignoti che grazie alla presenza di Fiorello ieri sera ha raggiunto il 6,6 milioni di spettatori e il 24,7 % di share negli ascolti tv 10 febbraio per il daytime. Chissà se anche nei prossimi giorni ci sarà una conferma da parte del primo canale, che già si prepara a festeggiare nelle prossime settimane il ritorno de Il Commissario Montalbano che per la prima volta sarà anche protagonista al cinema.