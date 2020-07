Gli articoli e gli e commerce più cliccati nel settore dell’abbigliamento sportivo

Tra gli e-commerce maggiormente cliccati, vi sono senz’altro quelli che riguardano gli articoli sportivi: che si tratti di indumenti specifici o di attrezzature vere e proprie, occorre sempre trovare il giusto equilibrio tra qualità e prezzo euno degli esponenti migliori in Italia è, a detta degli specialisti di portaleimpresa24.it, Cisalfa sport.

Le scarpe

Il suo portale è completo di tutto ciò che serve per mantenersi allenati o per coltivare il proprio hobby, a partire dalle calzature: non tutte le scarpe da ginnastica, infatti, sono uguali e se le scarpe da running devono ammortizzare con una suola leggermente rialzata, quelle da calcio e calcetto hanno degli speciali tacchetti atti a rendere stabile ogni azione. Vi sono poi le scarpe da tennis, più basse ma con una pianta che aderisce bene al terreno di gioco e gli scarponi da sci che devono potersi agganciare correttamente.

Dal sito di Cisalfa è possibile ordinare ogni tipo di scarpa senza sbagliare: si sa, infatti, che solitamente si preferisce provare le scarpe perché ognuna può calzare in modo diverso. Grazie alla capillarità di negozi sul territorio questo risulta molto facile, ma qualora si voglia acquistare online c’è una guida esauriente alle taglie, con la lunghezza del piede dalla punta al tallone chiaramente indicata. Ovviamente, i brand garantiscono prodotti che durano nel tempo: Adidas, Nike, Asics e Fila sono solo alcuni dei marchi più noti che si possono trovare.

L’abbigliamento firmato Cisalfa

Così come le scarpe, ogni sport vuole la sua tenuta particolare, a riprova che non basta una semplice tuta per fare ginnastica. Per il fitness, Cisalfa propone materiali altamente traspiranti, attillati o leggermente più comodi a seconda delle necessità. Il reggiseno da allenamento, ad esempio, è un top ridotto che sostiene perfettamente per consentire alle donne di muoversi in libertà. Si può anche scegliere tra capi prettamente estivi, come pantaloncini corti e magliette a mezza manica e altri con i quali è possibile coprirsi senza rinunciare al movimento, come le versatili felpe con zip e cappuccio.

Per il ciclismo, invece, ridurre la resistenza all’attrito con abiti aerodinamici sarà fondamentale per pedalare più velocemente: sia nei punti vendita che sul sito di e-commerce si possono trovare abiti attillati ma elastici, sia in cotone che in lycra. Non mancano le soluzioni per tutte le attività outdoor, dalla camminata al parco al trekking in montagna, con capi di ottima fattura che lasciano traspirare la pelle durante tutti i mesi dell’anno.

Gli attrezzi

Ovviamente, alcuni sport richiedono anche attrezzature specifiche: chi ami fare allenamento per potenziare i muscoli, avrà bisogno di pesi di vario genere. Da Cisalfa è possibile trovarne di ogni peso e dimensione, ma vi sono anche accessori da indossare come cavigliere appesantite in velcro, per camminare bruciando più grassi e tonificando le gambe. Ma vi sono anche attrezzature decisamente più grandi, come panche da body building compatte ed efficaci, utili per allenare tutto il corpo. Naturalmente c’è anche una fornitura completa di racchette, palline da tennis, palloni da basket o da calcio, sci e biciclette.

Gli accessori Cisalfa

Per allenarsi, infine, possono tornare estremamente utili tutta una serie di accessori che vanno dalle protezioni come caschi e ginocchiere agli apparecchi elettronici per il controllo della frequenza cardiaca. Esistono persino elettrostimolatori che riattivano la circolazione mentre eseguono un massaggio tonificante su gambe o glutei, palle in morbida gomma per esercitarsi senza sovraccaricare le articolazioni e comodi materassini su cui effettuare tutti gli esercizi da terra.

Naturalmente ogni categoria sportiva è suddivisa tra le necessità di uomo, donna o bambino, con misure e oggetti adeguati anche in relazione al tipo di fisico che si debba allenare.