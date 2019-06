Arsenale K ancora contro Puglisi: «Down Jones». La replica di Luca Bizzarri

Già in passato c'era stato un precedente, con la definizione di Riccardo Puglisi come persona affetta da sindrome di Down

Da quando è tornato nelle sue nuove vesti di Tank Different, l’account Twitter ex Arsenale K sta facendo discutere più di prima. La sua rimozione dal social network è stata collegata ai suoi toni eccessivi in quella che – chi gestisce l’account – ha sempre definito come ‘satira’. Oggi, il bersaglio di Tank Different è ancora una volta l’economista Riccardo Puglisi, nelle vesti di Indiana Jones. Tuttavia, oltre al fotomontaggio con la tenuta da archeologo-esploratore, compare la scritta Down Jones, un richiamo all’indice Dow Jones della borsa statunitense, ma con un fastidioso riferimento alla sindrome di Down.

Arsenale K e la nuova locandina su Puglisi con riferimenti alla sindrome di Down

Già in passato, infatti, l’allora account Arsenale K aveva utilizzato questa sindrome per attaccare Riccardo Puglisi. E proprio il dibattito sull’utilizzo della sindrome di Down per fare quella che viene definita ‘satira’ era stato al centro di un dialogo, nei giorni scorsi, tra Luca Telese e Luca Bizzarri. Il primo aveva salutato con entusiasmo il ritorno di Arsenale K sui social network, il secondo sosteneva che non poteva essere definita satira la battuta di una persona che offende un avversario politico utilizzando la sindrome di Down.

L’intervento di Luca Bizzarri sulla ‘satira’ di Arsenale K

Oggi, Riccardo Puglisi ha evidenziato nuovamente la vignetta di Tank Different con l’allusione alla sindrome di Down, scrivendo su Twitter: «Luisella Scheggia pubblica una finta locandina con una mia foto e il titolo Down Jones. Ve lo segnalo e vi ricordo i vecchi tweet dell’ormai defunto Arsenale K». L’occasione è stata colta da Luca Bizzarri che è intervenuto nuovamente sul dibattito:

“Down Jones”.

Usare la parola “Down” per insultare un avversario politico.

Questa, per alcuni, si chiama “satira”. https://t.co/tdzSsmOK27 — Luca Bizzarri (@LucaBizzarri) June 23, 2019

Il comico e presidente del Palazzo Ducale di Genova ha ricordato anche in questa circostanza che le battute sulle persone con la sindrome di Down non può essere considerata satira. E ha ricordato – il riferimento alla discussione di qualche giorno fa con Luca Telese è abbastanza trasparente – che per alcuni questo tipo di macabra ironia può essere definito, al contrario, satira politica.