Arredi outdoor: le soluzioni funzionali tra design e benessere

L'analisi dei trend, degli spazi en plein air da allestire per garantire la massima protezione dal sole, fino all'esame delle rifiniture che possono dare un tocco in più all'arredo

La stretta connessione tra natura e individuo ha cambiato il modo di intendere gli spazi outdoor, oggi considerati non più soltanto un valore aggiunto, ma veri e propri ambienti dove favorire il benessere, in un perfetto equilibrio tra comfort e convivialità.

In qualità di vere e proprie oasi di benessere all’aria aperta, la progettazione di terrazze e giardini dev’essere quindi effettuata tenendo conto dell’estetica e della funzionalità.

Ma per far sì che l’outdoor sia davvero eccellente, bisogna puntare anche su una corretta valorizzazione degli spazi, che oggi passa necessariamente per la scelta di arredi da giardino giusti.

I trend dell’arredo outdoor che dettano tendenza

Mobili da esterno attraenti e confortevoli permettono di dare vita a un piacevole rifugio all’aria aperta.

In questa ricerca, gli exterior designer devono tendere al perfetto equilibrio tra stile e utilità, in modo da creare soluzioni d’arredo che, oltre ad avere un codice espressivo in armonia con gli spazi, possano supportare efficacemente anche le nuove esigenze del vivere contemporaneo.

Alla base di questo trend, ecletticità, qualità e flessibilità, nel rispetto di una filosofia che concepisce l’outdoor non soltanto come spazio aggiuntivo dell’ambiente domestico, ma come vera e propria stanza all’aria aperta da destinare al comfort e alle diverse esigenze della famiglia.

Proprio per questo si punta su mobili da esterno belli, ma allo stesso tempo pratici e funzionali: arredi che possano unire, alla modularità delle opere nate per accogliere, la comodità di soluzioni capaci di assicurare il giusto relax.

Fanno parte di questa categoria di mobili, i divani da esterno, veri e propri capolavori d’estetica che nascono dall’incontro fra comfort, benessere e vita all’aria aperta. Caratterizzati da soffici imbottiture per accogliere la seduta e da strutture spesso componibili, nelle nuove tendenze del design spaziano tra gli eccessi delle forme oversize e la rigorosità delle linee essenziali, garantendo la definizione di un’area lounge proporzionata, sempre in equilibrio con gli spazi di destinazione.

Divani e tavolini, in aggiunta ad altre comode sedute come pouf e poltrone da esterni, permettono invece di definire eleganti salotti outdoor: aree da conversazione a cielo aperto, immerse negli scorci di terrazzi o aree verdi, perfette per condividere il proprio tempo con gli ospiti o per trascorrere momenti di relax en plein air.

Naturalmente, in un’area esterna funzionale, che possa definirsi tale, non possono mancare tavoli e sedie, fondamentali per creare una zona dining all’aperto che diventi il vero e proprio cuore dello spazio outdoor.

Stili e tendenze definiscono il design, ma a garantire una perfetta fruibilità degli ambienti sono soprattutto gli arredi da esterno modulabili, i quali, offrendo la possibilità di annettere al living outdoor degli spazi a sedere aggiuntivi, si ampliano per adattarsi alle diverse situazioni del vivere all’aria aperta, a cominciare dalla ricerca del relax individuale o familiare, fino alle varie esigenze di accoglienza.

Il tutto, assicurando sempre la definizione di spazi di benessere ricchi di charme, in cui beneficiare dei paesaggi circostanti in aree delimitate e al riparo da sole e intemperie.

Spazi en plein air: gli arredi che proteggono dal sole

Per godere appieno degli spazi domestici all’aperto e far sì che l’area outdoor sia davvero un luogo di benessere, è necessario assicurarsi che gli ambienti possano offrire un elevato grado di protezione dal sole.

Un buon sistema schermante può riparare terrazzi e giardini dai raggi UV, rendendo gli ambienti en plein air dei luoghi in cui trovare un rifugio anche nelle giornate più torride dell’anno. Le soluzioni per portare l’ombra negli spazi outdoor, naturalmente, sono numerosissime e ogni proposta si avvale di sistemi e materiali differenti, per ricreare un ambiente protetto e ricercato.

Forti di un assetto che ne consente la facile installazione e dismissione, gli ombrelloni sono una delle soluzioni più pratiche per creare uno spazio al fresco anche all’aperto. Disponibili in forme e ampiezze variabili, a garantire un risultato ottimale sono soprattutto gli ombrelloni di ampie dimensioni, soluzioni di charme, disponibili sia in forme quadrate sia circolari, perfette per portare un po’ di frescura nei giardini così come nei terrazzi.

Naturalmente, sono disponibili con tessuti parasole robusti, spesso caratterizzati da un leggero grado di impermeabilità, anche se risultano poco efficienti in presenza di forti precipitazioni o di raffiche di vento.

Tra le soluzioni parasole ideali per spazi all’aria aperta ci sono poi i cannicci in bambù, delle stuoie che assolvono in genere al ruolo di recinzione, ma spesso adoperate anche come soluzione parasole. Le canne in bambù possono essere infatti installate in modo semplice, ancorate a sostegni murali o a telai ad hoc e, grazie a un assetto minimal e discreto, hanno la capacità assicurare una buona percentuale di ombra, integrandosi perfettamente nel paesaggio.

Una valida soluzione per proteggere gli spazi outdoor dal sole è quella offerta dalle pergole, molto più funzionali di un semplice canniccio in bambù, nonché esteticamente più accattivanti di un classico ombrellone. Le pergole, che affondano le loro radici in una lunga tradizione che le ha rese tra i manufatti forse più caratteristici degli ambienti bucolici, nei loro assetti più semplici sono spesso realizzate a scopo ornamentale, a sostegno di piante rampicanti dall’effetto schermante.

Soluzioni progettuali innovative, in unione a materiali high tech e accuratamente selezionati, hanno permesso a queste strutture di evolversi fino a diventare vere e proprie opere di design, come nel caso delle pergole Akena Italy, azienda di riferimento nel settore con più di 40 anni di esperienza nella creazione degli spazi outdoor, combinando qualità e know-how.

Nel dettaglio, le proposte Akena Italy permettono di schermare terrazzi e giardini con una struttura robusta, che affianca alla qualità di materiali all’avanguardia il design di un’opera discreta e ricercata. Difatti, le pergole di ultima generazione arredano l’outdoor con un profilo contemporaneo e dall’impatto minimal sugli ambienti.

A definirne i contorni è una struttura in alluminio, in cui estetica e performabilità si fondono in un assetto leggero, disponibile sia nella configurazione free standing sia in quella più classica, addossata alla parete.

Perfette per creare aree living all’aria aperta, le pergole di design riparano efficacemente sia dal sole che dalla pioggia, offrendo un ambiente outdoor vivibile tutto l’anno, in sinergia con gli scorci naturali.

A fare di queste strutture delle soluzioni schermanti, capaci di rispondere a qualunque esigenza, sono soprattutto i numerosi optional con cui possono essere progettate, che permettono di scegliere fra una serie di modelli diversi, tutti con caratteristiche all’avanguardia.

Ne costituiscono un esempio le pergotende, che uniscono alla praticità dei tessuti schermanti delle tende l’anima in alluminio tipica delle pergole di ultima generazione. Resistenti al vento e impermeabili alla pioggia, permettono di disporre il telo nei momenti di sole e di ritirarlo negli orari più freschi, con meccanismi su richiesta motorizzati che assicurano la massima praticità.

Una valida alternativa è quella offerta dalle innovative pergole bioclimatiche a lamelle orientabili, una proposta caratterizzata da un tetto frangisole modulabile, per variare il grado di protezione dai raggi solari tramite l’oscillazione delle lamelle, all’occorrenza anche con la pratica regolazione a telecomando.

Alle pergole bioclimatiche si affiancano poi le pergole con tetto apribile, delle opere composte da un tetto scorrevole ombreggiante, che può aprirsi per garantire una completa protezione dal sole, o richiudersi per un effetto piacevolmente panoramico. Naturalmente, tutte le pergole sono sempre personalizzabili, così che ogni opera possa relazionarsi con gli scorci circostanti, nel rispetto delle caratteristiche degli ambienti.

Dai mobili alle rifiniture: i materiali che arredano gli ambienti

Anche la materia ha un ruolo estremamente cruciale nella creazione di un outdoor piacevole e funzionale. A definire mobili, architetture e complementi d’arredo sono infatti sempre i materiali, i quali permettono di ispirare soluzioni moderne o contemporanee, ma sempre accuratamente declinate nel rispetto del paesaggio naturale.

Nel design d’esterni, in particolare, il materiale influenza la nascita di forme dall’alto valore artistico, assicurando anche la resistenza agli agenti atmosferici. È proprio per questo che spesso si punta sul valore dell’alluminio, un materiale leggero, capace di tenere il passo con le innovazioni richieste oggi all’architettura d’esterni, ma soprattutto durevole, elegante e dalle enormi potenzialità progettuali. Non sorprende che sia spesso la scelta più opzionata per edificare opere robuste, dalle performance elevate, ma soprattutto caratterizzate da un fascino indiscutibile.

L’altro grande protagonista dell’arredo outdoor è il legno, un materiale autentico, dai richiami naturali per eccellenza, ricco di calore ed espressività, ma soprattutto dal carattere sostenibile.

Il legno arreda gli outdoor con eleganza, grazie a un temperamento estremamente versatile che, affiancandosi a elementi tessili, si amalgama sia con i contesti più moderni sia con quelli più tradizionali. Venature e lavorazioni permettono di declinarlo in molteplici versioni, assicurando la realizzazione di sedute e arredi dallo charme elevato.

Tra i materiali perfetti per i rivestimenti c’è infine la pietra, caratterizzata da un assetto austero e senza tempo, ma anche solido e rassicurante. Spesso legata al territorio, offre agli ambienti un’espressività unica e ricercata, effetto di un pattern imprevedibile e ricco di imperfezioni da cui trae tutta la sua eccellenza.

La pietra permette inoltre di dare vita a pavimentazioni, muretti e decorazioni senza limitazioni, assicurando un design rustico o raffinato al variare delle esigenze.