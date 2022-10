Apple, secondo i sindacati l’azienda sta trattenendo i benefit

Gli organizzatori del negozio Apple di Towson Town Center nel Maryland affermano che l’azienda non sta dicendo tutta la verità quando si tratta di trattenere i benefit dai lavoratori della sede. È quanto ha riportato il sito theverge.com.



Poiché il primo punto vendita al dettaglio dell’azienda a unirsi al sindacato negli Stati Uniti spinge a negoziare un contratto, i lavoratori affermano che sta rendendo difficile per loro contrattare per i loro benefit. In una lettera indirizzata a Tim Cook, il comitato negoziale afferma di essere deluso nell’apprendere che l’azienda non offrirà ai lavoratori della sede alcuni nuovi vantaggi per la salute e l’istruzione che verranno distribuiti ad altri dipendenti del settore retail. Il sindacato afferma anche che Apple ha diffuso “disinformazione” dicendo che i lavoratori dovrebbero contrattare per includere tali benefici nel loro contratto. “Manca un contesto cruciale in questa comunicazione intorno al processo di cambiamento all’interno di un negozio sindacale e al fatto che possiamo, e includeremo questi (ed eventuali nuovi vantaggi) nella nostra proposta di contratto collettivo”, afferma la lettera. Tuttavia, il sindacato afferma anche che Apple ha reso difficile contrattare per tali vantaggi non condividendo “nessun dettaglio” su di essi. Il sindacato ha vinto le elezioni sindacali con un margine di quasi due a uno a giugno. Da allora, i lavoratori di altre località affermano che l’azienda ha continuato a opporsi agli sforzi di sindacalizzazione, con i Communications Workers of America che hanno presentato reclami sul comportamento di Apple a New York e in Oklahoma. In particolare, i rapporti sulla trattenuta alla fonte di Apple sono emersi giorni prima che il negozio dell’Oklahoma tenesse le elezioni sindacali, che secondo la lettera di IAM CORE era una mossa “calcolata”. Se lo era, non ha funzionato: i lavoratori del negozio Penn Square a Oklahoma City hanno votato per il sindacato con un voto 56-32. Tuttavia, sono ancora in corso iniziative sindacali negli Apple Store di New York e Atlanta, dove la minaccia di una negazione dei benefit potrebbe influenzare i voti o addirittura bloccare completamente il processo di svolgimento delle elezioni. Il sindacato coinvolto nella campagna ad Atlanta ha annullato il voto a maggio, dicendo che Apple aveva reso impossibile lo svolgimento di elezioni eque. All’inizio di questo mese, Bloomberg ha dato la notizia della spinta di Apple a trattenere i benefici a Towson e ha fornito alcuni dettagli su esattamente ciò che i lavoratori potrebbero perdersi; l’elenco includeva un abbonamento Coursera gratuito, lezioni prepagate in alcuni college (rispetto al modello di rimborso utilizzato solitamente da Apple) e nuove opzioni di piano sanitario. La pubblicazione ha citato Benjamin Sachs, professore della Harvard Law School, che ha affermato che non c’era nulla che impedisse all’azienda di offrire quei vantaggi ai dipendenti sindacalizzati. Wilma Liebman, presidente del National Labor Relations Board, ha detto a Bloomberg che la mossa dell’azienda per bloccare i benefici potrebbe essere una violazione del diritto del lavoro, dicendo che era “difficile vedere come avrebbero potuto trovare un motivo legittimo per il tempismo diverso da quello influenzare l’esito delle elezioni». Secondo il sito dell’NLRB, anche i datori di lavoro non sono autorizzati a “rifiutarsi di fornire informazioni richieste dal sindacato che siano rilevanti per il processo di contrattazione”. Per quanto riguarda i lavoratori del Maryland, sperano che la lettera susciti una conversazione con i leader dell’azienda e del negozio. Il presidente di IAM, Robert Martinez Jr., ha promesso in un comunicato stampa che si sarebbe “seduto con il CEO Cook in qualsiasi momento” per sostenere i membri del sindacato a Towson.

