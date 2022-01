La scommessa di Apple che non vorrebbe puntare sul metaverso

In base agli ultimi rumors, l'azienda di Cupertino starebbe facendo alcune mosse in direzione opposta rispetto a quelle di Meta

Forse potrebbe esserci una certa incompatibilità tra Apple e il metaverso. L’azienda di Cupertino, secondo alcuni rumors che anticipano le sue scelte del futuro, non sarebbe intenzionata a investire su questa evoluzione del web su cui, a quanto pare, altri attori delle Big Tech hanno puntato tutto il loro futuro. Non è un caso – ve lo ricordiamo – se Facebook ha scelto, alla fine del 2021, di cambiare nome in Meta, ponendo già nle suo brand le basi per i suoi intenti programmatici del prossimo futuro. Eppure, non tutto il settore dei giganti del web sembra essere convinto che questo web3 – come viene chiamato l’insieme di questi nuovi processi – possa essere la soluzione giusta.

Apple e il metaverso, un rapporto complicato

A sollevare i primi dubbi sulle prossime decisioni di Apple a proposito del metaverso ci ha pensato Mark Gurman nella sua ultima newsletter per Bloomberg. Quest’ultimo si è basato sulle informazioni ricevute a proposito del visore virtuale a cui Cupertino starebbe lavorando: la prospettiva di progettazione sembra andare in direzione diversa rispetto a uno strumento da utilizzare in una sorta di mondo parallelo, come quello che Meta – e altre aziende del settore del gaming – stanno puntando a costruire.

Ora, si tratta effettivamente di una scommessa. Dalle parti della Apple sono sempre stati in gamba a prevedere le tendenze del settore digitale del futuro. E su questo l’azienda con a capo Tim Cook ha costruito il suo impero che, recentemente, lo ha portato a toccare un compenso da 10o milioni di dollari. Dunque, non ci sono dubbi sul polso dell’azienda di Cupertino. Fatto sta che, nel momento in cui diversi players del settore tecnologico si stanno spostando sulle sfide del metaverso, la scelta di procedere in una direzione molto più cauta e prudente rappresenta una sorta di spada di Damocle. Apple è convinto, insomma, che il metaverso non funzionerà e, per questo, sta investendo in altre direzioni. Ma cosa succederà se, invece, il progetto di Meta dovesse andare in porto? A quel punto, sarà sostenibile per Apple inseguire le altre aziende?

