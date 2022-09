Perché l’Unione Europea potrebbe creare (a breve) una app per la prenotazione dei biglietti ferroviari

Non si tratta di un'idea nuova, ma è figlia di un piano approvato lo scorso anno in cui erano coinvolte le compagnie ferroviarie. Ma, dato che ancora non è stata creata una piattaforma comune, potrebbe essere proprio la UE a realizzarla

C’era un accordo, figlio di un piano approvato nel dicembre del 2021, tra la Commissione Europea e tutte le principali aziende che si occupano dei servizi ferroviari sparsi in tutti gli Stati membri: realizzare, entro la fine del 2022, una piattaforma comune per consentire ai cittadini comunitari di avere un unico punto di riferimento per l’acquisto dei biglietti. Tutto ciò, a tre mesi dalla fine dell’anno, sembra essere irrealizzabile. Ma l’Unione Europea potrebbe non fare alcun passo indietro e procedere per conto suo, creando una app per la prenotazione dei treni nella UE.

Ad annunciare questa svolta per accelerare i tempi e rispettare quella scadenza è stato il vice-presidente della Commissione Europea Frans Timmermans che, intervistato dalla radio belga BNR, ha fatto riferimento al Piano di azione Ue sul trasporto ferroviario, firmato e approvato nel dicembre del 2021. Al suo interno, tra i vari obiettivi, c’era anche la realizzazione – di concerto con le compagnie ferroviarie europee – di una piattaforma unica per la prenotazione dei treni. A che fine? «L’obiettivo è rendere molto più semplice l’acquisto di un biglietto tramite uno smartphone. Non appena riusciremo a rendere questa procedura più semplice, le persone entro un raggio di 600-800 chilometri preferiranno spostarsi in treno piuttosto che in aereo».

App prenotazione treni UE, costa sta succedendo

Facilitare l’acquisto di biglietti ferroviari per limitare l’utilizzo degli aerei per gli spostamenti. Al fine di ridurre le emissioni. Ma, stando a quanto spiegato da Timmermans, di questa piattaforma non si sa più nulla. E mancano tre mesi alla scadenza calendarizzata all’interno del Piano di azione approvato nel dicembre del 2021. Quindi, la Commissione Europea potrebbe decidere di rompere gli indugi e creare da sé l’app prenotazione treni UE: «Le compagnie ferroviarie europee hanno ancora tre mesi per elaborare un piano per un sistema di biglietto unico, altrimenti ci penserà la Commissione Europea a sviluppare un’app di prenotazione». Un sistema per facilitare la connessione ferroviaria, stimolarne in traffico (attraverso un sistema di acquisto più semplice e universale) e ridurre i viaggi in aereo per molte tratte interne al territorio comunitario.