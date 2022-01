App MY2022, la Cina: «Problemi cybersicurezza risolti»

Un’app che i partecipanti all’Olimpiade invernale di Pechino devono utilizzare è stata ‘messa a punto’, ha spiegato un funzionario cinese, dopo che un gruppo di ricercatori di sicurezza informatica avevano affermato di aver trovato un difetto “semplice ma devastante” che avrebbe potuto consentire la fuga di dati. Si chiama app MY2022. È quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa.

I Giochi del prossimo mese si terranno in una bolla che separa i partecipanti dal resto della popolazione come parte della rigida politica cinese zero-Covid. I partecipanti – atleti provenienti dall’estero, dirigenti, delegati, media, e l’ ‘esercito’ di volontari e funzionari locali – devono scaricare un’app di monitoraggio della salute chiamata app MY2022. Gli utenti segnalano quotidianamente il proprio stato di salute tramite l’app che raccoglie dati tra cui lo stato delle vaccinazioni e i risultati dei test del coronavirus, nonché i dettagli di viaggio e passaporto. All’inizio di questa settimana i ricercatori del Citizen Lab dell’Università di Toronto hanno affermato di aver scoperto che i difetti di sicurezza dell’app potrebbero consentire la fuga di dati, comprese le informazioni sulla salute e i messaggi vocali, che potrebbero quindi essere letti da “intercettatori” come gli operatori di hotspot Wi-Fi. Ma un alto funzionario del comitato organizzatore dei Giochi (Bocog), Yu Hong, ha precisato che «tutti i bug sono stati corretti, non c’è assolutamente alcuna fuga di dati», aggiungendo che le linee guida per l’utente e la privacy dell’app sono state riviste dal Cio. «Le falle di sicurezza sono già state risolte», ha detto Yu. «Se esistevano nelle versioni precedenti, sono state corrette nell’ultima versione». Yu non ha negato che potrebbero esserci state falle di sicurezza nelle versioni precedenti dell’app MY2022 ma ha affermato che Bocog «quando compaiono nuove condizioni di utilizzo, è possibile che vengano scoperte nuove imperfezioni tecnologiche».

