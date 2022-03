Twitch chiuderà la sua app desktop ad aprile

Niente più app di desktop per Twitch: un ridimensionamento oppure una migliore ottimizzazione dei servizi? Bisognerà capirlo a partire dal 30 aprile quando la piattaforma che consente trasmissioni in streaming e che permette ai creator di parlare liberamente di quelle che sono le loro materie di interesse (soprattutto il gaming, ma anche altri tipi di performance) o di comunicare in diretta video chiuderà la propria app da desktop: l’unico accesso al servizio di Twitch per pc sarà consentito a partire dalla piattaforma Twitch.tv.

LEGGI ANCHE > Twitch sospende i pagamenti agli streamer russi

App desktop di Twitch: dal 30 aprile lo stop

La strada comunicata da Twitch sembra essere quella dell’ottimizzazione dei servizi, evitando di sprecare energie nel mantenimento e nello sviluppo di una applicazione che non aveva ricevuto, evidentemente, dei feedback d’utilizzo così positivi da parte degli utenti: «La decisione – ha spiegato Twitch in una comunicazione inviata agli utenti – ci consente di investire maggiormente nel miglioramento e nell’aggiunta di nuovi modi per interagire con i creatori e le comunità a cui tieni».

Non è detto che l’esperienza di navigazione e di utilizzo della piattaforma direttamente da browser (per gli utenti che utilizzano Twitch dal pc) sia effettivamente migliorativo. L’app permetteva un impiego sicuramente più agile, meno dispendioso anche in termini di RAM. Tuttavia, la decisione è stata presa e il countdown per l’applicazione sembra essere iniziato. All’inizio parlavamo di ridimensionamento. Twitch nell’ultimo periodo ha dovuto fronteggiare l’addio di alcuni suoi performer di successo e, sicuramente, i volumi del suo servizio ne hanno risentito. Complessivamente, con la progressiva uscita dalla pandemia, si deve aggiungere anche un calo fisiologico dell’utilizzo delle piattaforme digitali: che sia, anche questo dello spegnimento dell’app da desktop, un segnale di revisione complessiva delle priorità?