Le app di apprendimento remoto hanno condiviso i dati dei bambini su larga scala

Milioni di bambini hanno avuto i loro comportamenti online e le informazioni personali tracciate dalle app e dai siti web che hanno utilizzato a scuola durante la pandemia, secondo un’indagine internazionale che solleva preoccupazioni sull’impatto che l’apprendimento a distanza ha avuto sulla privacy online dei bambini. È quanto riportato in un articolo pubblicato su The Washington Post.



LEGGI ANCHE –> Cyber security, il Lazio apre la Scuola Regionale di Alta Formazione

Gli strumenti didattici sono stati consigliati dai distretti scolastici e hanno offerto lezioni interattive di matematica e lettura ai bambini della scuola materna. Ma molti di loro hanno anche raccolto le informazioni degli studenti e le hanno condivise con esperti di marketing e broker di dati, che potrebbero quindi creare profili di dati utilizzati per indirizzare i bambini con annunci che li seguono sul web. Questi risultati provengono dallo studio più completo fino ad oggi sulla tecnologia su cui bambini e genitori hanno fatto affidamento per quasi due anni quando l’istruzione di base è stata spostata dalle scuole alle case. I ricercatori del gruppo di difesa Human Rights Watch hanno analizzato 164 app e siti Web educativi utilizzati in 49 paesi e hanno condiviso le loro scoperte con il Washington Post e altre 12 testate giornalistiche in tutto il mondo. Il consorzio, EdTech Exposed, è stato coordinato dall’organizzazione investigativa senza scopo di lucro Signals Network e ha condotto ulteriori rapporti e revisioni tecniche. Ciò che i ricercatori hanno scoperto è stato allarmante: quasi il 90% degli strumenti didattici è stato progettato per inviare le informazioni raccolte alle società di tecnologia pubblicitaria, che potrebbero utilizzarle per stimare gli interessi degli studenti e prevedere cosa potrebbero voler acquistare. I ricercatori hanno scoperto che gli strumenti hanno inviato informazioni a quasi 200 aziende di tecnologia pubblicitaria, ma che pochi dei programmi hanno rivelato ai genitori come le aziende le avrebbero utilizzate. Alcune app hanno accennato al monitoraggio in termini tecnici nelle loro politiche sulla privacy, hanno affermato i ricercatori, mentre molte altre non ne hanno fatto alcuna menzione.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]