Se il Tg1 censura il cambiamento climatico

Sette parole “tagliate” da un servizio, con circa due secondi risparmiati. Questo è accaduto nei giorni scorsi durante la dirette del Tg1, quando una frase dell’intervista al fisico del clima Antonello Pasini è stata cancellata dal servizio mandato in onda durante l’edizione dell’ora di pranzo. Si parlava dei forti temporali che hanno colpito la Campania e delle frane e smottamenti che ne sono conseguiti. L’esperto, spesso consultato per la sua competenza sul tema da parte della Rai in molte trasmissioni, aveva sottolineato come “la presenza persistente degli anticicloni africani, impronta digitale del cambiamento climatico nel Mediterraneo». Il Tg1 ha deciso di cancellare il riferimento – che rappresenta il rapporto causa-effetto – al cambiamento climatico.

Antonello Pasini e la censura Rai sul cambiamento climatico

Lo stesso Pasini ha denunciato l’accaduto, e il Tg1 ha provato a spiegare la sua posizione. Ma la versione del telegiornale ha tutte le sembianze di un’arrampicata sugli specchi: due secondi di servizio non avrebbero cambiato la durata dell’intero palinsesto e, sicuramente, si potevano recuperare tagliando gli stessi da altri servizi su temi molto meno “importanti”. Anche perché, il Contratto di Servizio della Rai sottolinea come sia importante – nel corso delle trasmissioni e degli approfondimenti – sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema del cambiamento climatico. Eppure, questa volta il telegiornale del primo canale della televisione pubblica sembra esserselo dimenticato. Proprio nelle settimane calde che portano alle nuove nomine Rai.

E nelle ultime ore c’è stata anche un’altra denuncia: l’inviata di Uno Mattina Estate a Campobasso, avrebbe chiesto a un rappresentante di un’associazione che si occupa di street art di apparire in video con la maglietta indossata alla rovescia. Tutta colpa di un piccolo logo sul petto in cui compariva un aquilone con i colori della bandiera della Palestina.