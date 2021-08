I no green pass che chiamano «giornalista terrorista» Antonella Alba di Rainews e la aggrediscono

Quegli stessi no-green pass, che ogni giorno provano a farne una questione di libertà personale, sostenendo che il fatto di manifestare senza mascherina sia un loro diritto sottratto da una fantomatica «dittatura sanitaria», vanno in corto circuito quando a voler esercitare un diritto costituzionale sono altri. È il caso della giornalista di Rainews 24 Antonella Alba che, nella serata di sabato – mentre stava rientrando a casa -, si è imbattuta nella manifestazione no-green pass a Roma, cercando di filmare e di fare alcune domande ai presenti. Il risultato è stata una vera e propria intimidazione, tra risate di scherno e qualcuno che – nel tentativo di sottrarre il cellulare dalle mani della giornalista – l’ha colpita con troppa foga.

Antonella Alba di Rainews 24 aggredita in strada a Roma

Per loro sono una “giornalista terrorista” mentre io cercavo solo di tornare a casa mia e fare qualche domanda, e invece hanno bloccato il traffico per ore. Grazie alle forze dall’ordine sono ancora tutta intera. #novax #gomblotti #roma pic.twitter.com/2H818IZoJc — Antonella Alba (@antonellalba) August 28, 2021

In un video che Antonella Alba ha pubblicato sui social network si vedono chiaramente alcune persone che la individuano come giornalista e che la strattonano chiamandola «giornalista terrorista» e usando altri appellativi decisamente offensivi. Massimo sostegno ad Antonella Alba da parte del comitato di redazione di Rainews24: «È grave – si legge in una nota – che una giornalista sia aggredita da coloro che usano come slogan ‘Libertà, Libertà’. Sosterremo Antonella Alba in ogni sede per difendere il lavoro dei giornalisti e il diritto dei cittadini ad essere informati».

Sul tema è intervenuto anche il direttore della testata all news della Rai, Andrea Vianello: La nostra Antonella Alba – scrive su Twitter –, aggredita, strattonata per prenderle il cellulare, graffiata, insultata nella manifestazione no vax di ieri sera a Roma. Motivi: aveva la mascherina e faceva domande. Sciagurati e fascisti. Servirebbe un altro vaccino ad hoc per l’ignoranza».