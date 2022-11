Stretta dell’Ue per l’indagine sull’abuso di posizione dominante nel Marketplace Facebook

L’Unione Europea e le sue autorità di controllo hanno deciso di intensificare le indagini sulle attività che Facebook conduce nel settore degli annunci pubblicitari. L’antitrust Ue contro Facebook punta a inviare a Facebook una lista precisa di accuse per tutti gli abusi anticoncorrenziali di cui l’azienda statunitense si è resa responsabile.

LEGGI ANCHE >>> Amazon e Apple sono accusate per aver ostacolato la vendita da parte di altri rivenditori di iPhone e iPad

L’antitrust Ue contro Facebook per abuso di pozione dominante

A parlare della questione e di quello che sta per accadere è POLITICO, che riferisce le parole di due persone a conoscenza dei fatti che hanno voluto parlare con garanzia di anonimato. Facebook dovrebbe presto trovarsi ad affrontare una dichiarazione di addebiti che arriva dalla Commissione UE e che andrà ad illustrare come Meta agisca per sfruttare Facebook e Marketplace ponendosi in una situazione di abuso di posizione dominante.

L’indagine, innanzitutto, evidenzia come i dati che Facebook ottiene dai suoi inserzionisti possano essere utilizzati per avvantaggiare il Marketplace rispetto ad altri servizi concorrenti in maniera sleale. Proprio questo – insieme ad altre cose – si punta a verificare partendo dall’invio di quella lista della quale Meta dovrà dare conto. Nel corso delle scorse settimane dalle autorità di regolamentazione erano arrivate direttive precise ai rivali di Facebook rispetto alla necessità di produrre delle prove da presentare alla Commissione del comportamento scorretto di Facebook (in particolar modo con riferimento al Marketplace).

Secondo quanto riporta POLITICO, è probabile che la Commissione chieda ufficialmente conto a Facebook rispetto al Marketplace prima di Natale. Anche nel Regno Unito Facebook sta affrontando una causa simile. Per ora sia la Commissione che Meta si sono rifiutati di commentare.