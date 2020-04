Come le anticipazioni tv hanno avuto un ruolo determinante in questa fase di lockdown

Con l’epidemia di coronavirus in corso e con il conseguente lockdown, la televisione e le anticipazioni tv hanno assunto un ruolo sempre più importante nelle case degli italiani. Nonostante la concorrenza di diversi servizi di contenuti video in streaming e degli stessi social network che stanno dettando i palinsesti del futuro a colpi di Instagram Stories, il piccolo schermo è stato un’ancora fondamentale a cui aggrapparsi soprattutto per quanto riguarda i cittadini italiani al di sopra dei 40 anni.

Anticipazioni tv, perché sono importanti in questo periodo di coronavirus

Non soltanto per l’informazione tradizionale e per l’esigenza di trovare un riscontro su notizie che circolano – in maniera più o meno attendibile – sulle chat e sui social network, ma anche per l’intrattenimento. Per questo motivo, anche il mondo dell’informazione online ha profuso uno sforzo massimo per cercare di offrire una copertura più ampia possibile sia sulle produzioni che sono state mandate in onda, sia sulle anticipazioni tv che ha voluto fornire all’utente in cerca di notizie in anteprima sui propri idoli televisivi.

Quest’ultimo discorso vale a maggior ragione in tempi di epidemia da coronavirus: con le regole di lockdown e di distanziamento sociale è stato sempre più complesso per le produzioni televisive, ma anche per il mondo del cinema e dell’intrattenimento in generale, preparare le trasmissioni da mandare in onda nella prossima stagione. Questo vale per fiction e serie televisive, ma anche per quei programmi che necessitano di una lunga preparazione prima di essere mandati in onda. Se consideriamo che anche l’informazione tv ha dovuto adattarsi a questo periodo difficile (si pensi ai collegamenti sempre più complessi da realizzare con gli intervistati o al tg da casa promosso e lanciato dal Sky News), a maggior ragione il cinema e l’intrattenimento hanno dovuto stravolgere i loro codici.

Per questo, in questa fase, il giornalismo che si occupa di verticali dedicati (si pensi a Blogtivvu, ad esempio) ha dovuto fare un vero e proprio slalom per capire in anticipo quali programmi andranno in onda nella prossima stagione, come verranno stravolti i palinsesti televisivi e quali serie tv subiranno ritardi nella loro uscita programmata.