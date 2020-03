Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono definitivamente lasciati

Una storia d’amore, quella tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, che era ripartita dopo aver subito un primo stop. Ma adesso, il loro legame sembra essere giunto definitivamente al capolinea. Sul proprio profilo Instagram ufficiale, infatti, la cantante ha annunciato che lei e il cantautore napoletano si sono definitivamente lasciati.

Anna Tatangelo e Gigi d’Alessio si sono lasciati definitivamente

«Gigi ed io non stiamo più insieme da un po’ – si legge sulla sua Instagram Stories -. Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono ma sono sicura che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea. È per lui che spero che la nostra privacy, in questo momento difficile e delicato, venga rispettata».

L’annuncio arriva a sorpresa dopo che, nei mesi scorsi, si era registrato il riavvicinamento tra i due artisti, dopo il primo momento di pausa nella relazione, che aveva portato la stessa Anna Tatangelo a rientrare nella città natale Sora. La differenza d’età, che da sempre è stata l’ostacolo principale nella relazione, ha infine causato la rottura del legame, con la coppia che – dopo aver provato a resistere soprattutto per il figlio Andrea – ha alzato definitivamente bandiera bianca.

La prima rottura era arrivata a marzo del 2018: «Litigavamo sempre più spesso – aveva detto in quella circostanza la cantante di Sora -, eravamo finiti ad andare a letto senza più dirci una parola, senza più darci neanche la buonanotte. E poi per il rumore. Gigi è il classico napoletano che vuole tutti intorno. Il salone era sempre pieno di gente. Cucinavo per 20/30 persone ma alla fine ho memoria di una sola vacanza veramente nostra, a Dubai, e le pizze mangiate a due si contano sulle dita di una mano. Così un giorno gli ho detto: ‘Vogliamo allontanarci un attimo e capire? Me ne vado’. E lui non mi ha fermata. Le donne provocano. E le prime notti qui sono state il panico assoluto. Volevo venisse a riprendermi sotto il palazzo. E invece s’è perso sul Raccordo anulare».