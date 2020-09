Angela di Mondello: «Sto scontando una pena e non posso lasciare la Sicilia» | VIDEO

Dopo essere diventata influencer con 150mila followers, Angela di Mondello – conosciuta per la sua famosa intervista estiva in cui spiegava che Non ce n’è coviddi – è stata ospite della prima puntata stagionale di Live-Non è la D’Urso. Una puntata in cui la donna ha anche spiegato perché, per un determinato periodo di tempo, si collegherà soltanto da casa, dal momento che non potrà essere presente nello studio della trasmissione.

LEGGI ANCHE > Angela Chianello di Buongiorno da Mondello ha superato i 100mila followers su Instagram

Angela di Mondello ha problemi con la giustizia

Angela di Mondello, infatti, sarà una delle opinioniste della stagione 2020-2021 del noto talk di Barbara D’Urso, ma lo farà da casa. Il perché è stato rivelato davanti alle telecamere della trasmissione:

Ma ci rendiamo conto che questa signora ha problemi con la giustizia ed è tutta l’estate che viene idolatrata a destra e a manca oltre ad avere 150k followers su Instagram? APRITE GLI OCCHI.#noneladurso pic.twitter.com/Uq2BllelmJ — mat is smiling ☻ (@ahoy_boy98) September 13, 2020

«Noi non vogliamo dire bugie – ha detto Barbara D’Urso -, per questo, Angela, ci devi raccontare perché non puoi essere qui in trasmissione con noi». A quel punto, come da copione preordinato, la donna ha rivelato: «È vero Barbara. Non posso essere in studio per un periodo perché ho avuto problemi con la giustizia e sto scontando una pena».

Quali sono i problemi con la giustizia di Angela di Mondello

La conduttrice è entrata più nel dettaglio, lasciando comunque alcuni punti da riempire nella vicenda. Chiaramente, un modo per diluire sapientemente le informazioni su quella che è diventata, quasi inconsapevolmente all’inizio, un vero e proprio fenomeno della rete: «Mi hai detto delle cose, il perché non potevi venire a Milano. Hai una storia particolarissima. Tu hai avuto una vita molto strana e dolorosa. Hai delle cose da dire, ma lo faremo quando potrai venire in studio. Dobbiamo dire il motivo per il quale non puoi essere con me».

A quanto pare, i problemi con la giustizia (un obbligo di dimora, visto che la donna non può lasciare la Sicilia?) sarebbero relativi a questioni legate al figlio di Angela di Mondello. Dettagli che verranno chiariti nel corso delle prossime puntate della trasmissione di Barbara D’Urso.