Andrea Bocelli ha regalato un momento unico con il suo concerto in un Duomo di Milano deserto. Il cantante ha ricevuto recensioni entusiastiche per l’esibizione specie dalla stampa americana, con Variety che ha sottolineato come si sia trattato di un momento che resterà per sempre nella storia e diventerà simbolo di questa pandemia da coronavirus. In Italia molti hanno criticato la potenza vocale di Andrea Bocelli, colpevole per alcuni di non raggiungere vere e proprie vocalità da tenore. In realtà questa è stata la sua forza per tutta la carriera, che gli ha permesso di avvicinare il pubblico pop ad un genere che oggi stabilisce un record impensabile. Andrea Bocelli ha infatti superato nelle prime 24 ore il record del live di Beyoncé al Coachella.

Andrea Bocelli in Duomo ha raggiunto nel primo giorno di condivisione sul servizio musicale quota 32 milioni di visualizzazioni. Ricordiamo che Beyoncé nello stesso arco di tempo arrivo leggermente sopra i 6 milioni, pertanto quanto realizzato dal cantante italiano è qualcosa di assolutamente formidabile. Al momento in quattro giorni il contatore segna 36.401.884 e quasi 900 mila like, a riprova di come Andrea Bocelli rappresenti una voce riconosciuta ed amata in tutto il mondo. Il cantante rappresenterà anche l’Italia il 18 aprile (alle 2 del mattino del 19 orario italiano) nel grande evento organizzato da Lady Gaga “One World: Together at Home”. Al momento Andrea Bocelli risulta l’unico italiano che parteciperà all’evento.

Andrea Bocelli in Duomo, il video

La sua musica di speranza ha mandato una luce a tutti gli amanti della musica in questo momento di pandemia, una luce capace di scansare dal trono anche la regina indiscussa della musica mondiale.