Twitter come Instagram, arriva la funzione “Amici stretti”

Twitter diventa sempre più simile a Instagram. In molti, nell’ultimo periodo, hanno visto comparire sullo schermo all’avvio di Twitter la notifica: da adesso in poi si potrà fare il doppio tap per cuoricinare i contenuto preferiti. Una prerogativa che è sempre stata di Instagram e che ora appartiene anche a Twitter, così come quella degli amici stretti. Come anticipato da Alessandro Paluzzi – che ha scoperto un codice che rivela che la funzione è in fase di sviluppo – preso avremo gli amici stretti su Twitter, una nuova funzione che prende il nome di Flock.

LEGGI ANCHE >>> Twitter consentirà di mettere in mostra i propri NFT come immagine del profilo

In arrivo gli amici stretti su Twitter

#Twitter continues to work on Twitter Flock by adding an explanation of how it works 👀 ℹ️ You can choose up to 150 people to include in your Twitter Flock 👥

ℹ️ People won’t be notified if you remove them from the list 🔕 pic.twitter.com/xtGcDiHgxS — Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 21, 2022

Flock è, a tutti gli effetti, una funzione che ricorda i Close Friends di Instagram. Twitter permetterà – come viene anticipato dallo scorso luglio – di avere una lista di amici selezionati con i quali condividere determinati tweet. Da “Trusted Friends” il nome è diventato “Flock” e, secondo le indiscrezioni pubblicate da Paluzzi, il limite massimo per quella lista dovrebbe essere di 150 utenti. Il reverse engineer afferma anche che le persone non sapranno di essere state rimosse dalla lista poiché non verrà loro notificato in alcun modo.

E Twitter cosa dice? Per ora non ci sono conferme o smentite rispetto alle funzioni di Flock. Quello che è stato reso noto finora è come si capirà di essere nella lista di amici stretti su Twitter (una notifica di colore verde sotto il tweet stesso che avverte l’utente di essere nella lista Flock di quella persona). Il codice di back-end, come sottolinea Input, rivela anche che dovrebbe esserci una notifica quando si viene inseriti nella lista di amici stretti ma che non ci sono ancora idee precise su come dovrebbe apparire.

I vantaggi di Flock Twitter

Il primo vantaggio utile è sicuramente quello di non dover fare due account per pubblicare contenuti che vengano visti solo da persone selezionate. La direzione che sta prendendo Twitter è quella di una maggiore personalizzazione dell’esperienza e c’è già chi sostiene che la funzione Flock verrà utilizzata per pubblicare nudi più liberamente sul social, anche e soprattutto perché Twitter ha limiti molto meno rigidi per questa tipologia di contenuti rispetto a Instagram.