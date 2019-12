Il racconto di Ambra Battilana al Ruby Ter: «Berlusconi baciava le ragazze sulla bocca»

Ambra Battilana è una testimone chiave nel processo Ruby Ter: quest’ultima, nella giornata di oggi, ha risposto alle domande del pubblico ministero Luca Gaglio e del proprio avvocato difensore nell’ambito del processo sulle cosiddette cene eleganti. E non ha risparmiato i dettagli su quelle serate. Il processo vede 28 imputati, tra cui anche Silvio Berlusconi.

LEGGI ANCHE > Ruby bis, l’incredibile difesa di Nicole Minetti

Ambra Battilana e il racconto sulle cene di Berlusconi

Ambra Battilana ha parlato di come si svolgevano le serate. Le ragazze ballavano nude ed erano oggetto di attenzione dell’ex presidente del Consiglio: «Berlusconi le baciava sulla bocca, sul seno e toccava il sedere» – ha riferito al pubblico ministero.

Ovviamente, si tratta di dichiarazioni di una testimone, che devono essere verificate da tutto l’iter processuale e che, pertanto, devono essere considerate in quanto affermazioni di parti in causa. Nelle sue dichiarazioni, sono arrivati anche dei racconti su Emilio Fede e sulle pressioni che venivano esercitate sulle ragazze, legate a successive prestazioni in trasmissioni televisive.

Ambra Battilana e i regali di Berlusconi

Diversi i dettagli piccanti che sono stati riferiti. In modo particolare, Ambra Battilana ha parlato di alcuni oggetti che venivano elargiti in regalo: «Ci fece prendere delle statuette colorate da una scatola – ha detto di Silvio Berlusconi -, ero confusa e mi chiedevo ‘perché il presidente dell’Italia ha una collezione di giocattoli?’». Nelle cene ci sarebbero state promesse su eventuali avanzamenti in concorsi di bellezza o in ruoli televisivi.

Ambra Battilana ha anche raccontato la sua vita dopo l’esplosione dello scandalo che ha portato al Ruby Ter. Ha affermato di essere stata costretta a spostarsi negli Stati Uniti, perché sistematicamente bollata come escort in Italia.

FOTO: ANSA/DANIELE MASCOLO