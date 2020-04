Amazon Music Unlimited sarà gratis per tutti i nuovi clienti che attiveranno il servizio entro il prossimo 30 aprile per i primi tre mesi. Il colosso di Jeff Bezos dunque ha deciso di offrire un servizio gratuito ai clienti di tutto il mondo, dopo la discussa decisione di offrire Prime Video gratis ai residenti nell’Italia del Nord salvo poi bloccare l’iniziativa quando tutta la penisola è diventata zona rossa. Anche questa iniziativa di solidarietà digitale ci sembra alquanto discutibile, dato che Amazon Music Unlimited sarà accessibile gratuitamente soltanto per chi sottoscriverà l’abbonamento per la prima volta.

Amazon Music Unlimited è la piattaforma di streaming musicale del colosso di Seattle che compete con Apple Music e Spotify. Il servizio consente di accedere a più di 60 milioni di brani, tra cui quelli di nuova release, ma anche a playlist e stazioni radio in streaming. Gli utenti potranno anche riprodurre o scaricare brani per l’ascolto offline senza alcuna interruzione pubblicitaria direttamente sui loro device. Il servizio, così come Prime Video tramite Fire Stick, sarà integrato nel sistema Alexa.

Al termine dei tre mesi di prova gratuita Amazon Music Unlimited si rinnoverà in modo automatico al costo di 9,99 euro al mese, a meno che non sia stato preventivamente disattivato.