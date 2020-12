Amazon sta per comprarsi anche i diritti della Formula 1

Il colosso di Bezos è in trattativa per la trasmissione in streaming. E, dopo la Champions League, sarebbe un altro tassello strategico fondamentale

La trattativa è in corso, ma la bandiera a scacchi sembra essere molto vicina. Dopo essersi accaparrata i diritti per la trasmissione esclusiva del miglior match del mercoledì di Champions League (dalla prossima stagione fino al 2024) e della prossima Supercoppa Europea, Jeff Bezos sta tentando l’ennesimo colpaccio: Amazon compra diritti Formula 1 per la trasmissione in streaming dei Gran Premi. Il colosso statunitense, secondo quanto riporta il Financial Times, è in trattativa con Liberty Media che gestisce proprio i diritti audio-visivi del Circus.

LEGGI ANCHE > Amazon si compra anche la Champions League

E sarebbe una storica prima volta. Liberty Media, fino a oggi, non aveva mai aperto le porte allo streaming online, coinvolgendo nelle sue trattative per i diritti audio-visivi solamente i classi canali mediatici: dapprima le televisioni, poi l’ampliamento a quelle satellitari. Ora, però, Amazon è pronta a sfrecciare e superare i cordoli per portare a casa l’ennesimo colpo di teatro di questa nuova rivoluzione tecnologica.

Amazon compra diritti Formula 1, la trattativa per l’ennesimo colpaccio

Non si conoscono le condizioni alla base della trattativa. Liberty Media, però, ha pagato un conto molto salato a causa della pandemia, registrando perdite che superano i 360 milioni di dollari fino al terzo trimestre dell’anno che sta per concludersi. E i capitali freschi di Amazon potrebbero dare una grossa mano per risollevarsi da una situazione molto complicata. I negoziati, dunque, sono stati avviati. Ma la procedura potrebbe richiedere ancora alcune settimane per la sua definizione.

Il cambio al vertice con l’arrivo di Domenicali

Il 5 gennaio, infatti, la poltrona di amministratore delegato della Formula 1 (che è sotto la proprietà dell’azienda statunitense Liberty Media) passerà nelle mani di Stefano Domenicali. L’ex team principal della Ferrari, ora alla guida di Lamborghini, dovrà portare avanti questa trattativa avviata, come confermato dalla sua stessa viva voce, dal futuro ex Ceo della F1, Chase Carey.