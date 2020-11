Amanda Knox paragona i prossimi quattro anni negli Usa a quelli trascorsi da lei in Italia

Qual è il futuro degli Stati Uniti? Sicuramente migliore dei quattro anni in cui Amanda Knox ha trascorso in Italia per i suoi studi. A scriverlo è la stessa donna, salita agli onori della cronaca per il delitto di Perugia con la morte della sua coinquilina Meredith Kercher. Poi la sentenza ha smentito il suo coinvolgimento – e quello del suo fidanzato dell’epoca, Raffaele Sollecito – con la giovane studentessa americana che ha fatto ritorno negli Stati Uniti. E ora, poche ore dopo l’inizio delle operazioni di spoglio per le elezioni Usa, lei utilizza quell’episodio di cronaca per fare ironia.

«Qualsiasi cosa succeda, i prossimi quattro anni non potranno essere peggiori dei quattro anni che ho passato a studiare in Italia, giusto?», ha scritto la 33enne di Seattle sul suo seguitissimo profilo Twitter. E, ovviamente, non sono mancate le risposte piccate degli utenti che hanno sottolineato come sia assurdo utilizzare quel fatto di cronaca – citato tra le righe – per ironizzare sulle elezioni negli Stati Uniti.

Whatever happens, the next four years can’t be as bad as that four-year study abroad I did in Italy, right? — Amanda Knox (@amandaknox) November 4, 2020

Amanda Knox e il suo tweet ironico sulle elezioni Usa

Insomma, tra il macabro e l’ironia. Amanda Knox fa ovviamente riferimento al lungo processo che prima l’ha indicata come colpevole – in concorso con il fidanzato dell’epoca e Rudy Guede (unico condannato confermato anche in Cassazione) – e non al fatto di cronaca in sé. Sta di fatto che, probabilmente, tirare in ballo quella triste storia che ha attirato l’attenzione mediatica a livello mondiale e suscitato grande indignazione per via della sentenza definitiva, sembra esser una mossa alquanto indelicata.

(foto di copertina: da profilo Instagram e Twitter di Amanda Knox)