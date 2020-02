Amadeus raggiante: “Fiorello illumina Sanremo. Ronaldo? Credo ci guarderà da casa”

È un Amadeus raggiante e trionfante quello che si presenta in sala stampa dopo la seconda serata di Sanremo 2020, quella con lo share più alto dal 1995: «È un risveglio bellissimo e chi mi conosce sa che tendo a stare con i piedi per terra. Ho consegnato le chiavi dell’Ariston a Fiorello e lui illumina fortemente il festival di Sanremo. Lui è una grande gioia, ho un fratello che mi fa stare tranquillo. Sapere che lui è lì dietro le quinte e non sapere quello che farà mi da una grande tranquillità. Lo ringrazio davvero». E c’è spazio anche per un Amadeus su Cr7.

Poi dopo le polemiche sulla durata extralarge arrivano delle scuse ai giornalisti, che hanno chiuso il loro lavoro dopo le due: «Cercherò da questa sera in poi di asciugare un po’ di cose perché siamo andati un po’ lunghi e mi dispiace. Ho fatto come nonna che quando portavo gli amici faceva due primi e due secondi. Io forse da questo punto di vista volevo far fare bella figura al festival e cercherò di far sì che le cose per quanto ci siano smusseremo e velocizzeremo alcune cose. Sabato sicuramente avremo un vincitore prima del cappuccino».

Amadeus su Cr7 e la sua “presenza” all’Ariston

Le conduttrici al fianco di Amadeus nella terza serata sono la presentatrice albanese Alketa Vejsiu e Georgina Rodriguez, la compagna di Cristiano Ronaldo che non è presente in conferenza stampa e, come ci hanno rivelato, ancora insicura del suo italiano. La scelta di due donne straniere non è casuale: perché il Festival trasmesso in mondovisione entra nelle case dei telespettatori in tanti Paesi. La più attesa però non è presente, tra il malumore di fotografi e giornalisti: «Georgina aveva impegni stamattina ma sta arrivando. Per la serata di oggi, dedicata alla storia della musica italiana, abbiamo voluto due donne non italiane. Perché Sanremo è famosa nel mondo, e sia Alketa che Georgina mi hanno raccontato che da anni sentivano l’ondata musicale del Festival. Quindi è un omaggio a Sanremo anche all’estero. Georgina non ha la padronanza dell’italiano come Alketa, soprattutto presenterà con me le canzoni, starà sul palco con me». Poi chiude l’argomento con la battuta di Amadeus su CR7 (fidanzato della modella): «Credo che ci guarderà da casa, ma non ho il suo numero di telefono».

Gerogina e Alketa Vejsiu

Alketa Vejsiu è una giornalista molto famosa in patria e se ne intende di festival, dato che ha condotto da poco il 50esimo della canzone albanese: «Per l’ Albania questo Sanremo ha un significato speciale, noi seguiamo ogni canzone. Sono nata in radio e la Rai è una finestra. Ci sono 600 mila albanesi in Italia e quindi è importante essere qui. È l’inizio di una love story per la tv italiana, un vero sogno. Stasera manca Fiorello e quindi cercherò di accorciare i tempi e intrattenere il backstage. Vorrei che amadeus condurrà una serata in Albania del festival insieme a me. Italia è il paese più bello del mondo».