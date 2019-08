La proposta di Giorgia Meloni sull’allattamento in Aula mette d’accordo FdI, Pd e Forza Italia

A Montecitorio si è discusso per ore sulla possibilità delle mamme-deputate di allattamento in Aula

L’ultimo capitolo affrontato da Montecitorio, prima del rompete le righe per le vacanze estive, è stato quello dell’allattamento in Aula durante le sedute parlamentari. La giornata alla Camera è stata ricca di divisioni tra chi ha portato avanti la tesi della libera poppata tra gli scranni e chi, invece, la riteneva insalubre (per i bambini) e non decorosa. Alla fine ci ha pensato Giorgia Meloni a mettere d’accordo quasi tutti, con una proposta che ha raccolto il plauso anche del Pd e di Forza Italia. Il tutto, ora, sarà esaminata dalla giunta per il regolamento la cui prima seduta è prevista per i primi giorni di settembre.

La proposta di Giorgia Meloni sull’allattamento in Aula prevede, in realtà, che la poppata degli infanti sia data non nell’emiciclo, ma in una stanza vicina realizzata ad hoc: realizzare una camera prospiciente all’Aula, attrezzata con un collegamento telematico per il voto. Insomma, uno stanzino ad hoc per dare da mangiare ai figli più piccoli senza, però, perdersi alcun instante di quanto succede alla Camera. Ma lontano da occhi indiscreti.

Sull’allattamento in Aula passa la proposta di Giorgia Meloni

L’idea di Giorgia Meloni è stata messa agli atti e la sua proposta sull’allattamento in Aula sarà valutato a inizio settembre dalla giunta per il regolamento parlamentare. Fatto sta che tutto questo ha portato a un plauso trasversale di buona parte di Montecitorio, dopo che nella mattinata di giovedì c’erano state ‘tensioni’ – nulla rispetto a quanto siamo abituati a vedere quotidianamente – anche su questo tema.

Il plauso di Pd e Forza Italia

Alla fine, però, mamma Giorgia Meloni – che ha anche raccontato le difficoltà di coniugare il suo ruolo di madre e politica – ha raccolto il plauso anche di buona parte del Partito Democratico e di Forza Italia. Prima Marianna Madia, poi Laura Ravetto hanno spiegato di appoggiare in pieno la proposta della leader di Fratelli d’Italia. E, almeno sull’allattamento in Aula, le asce di guerra sembrano esser state seppellite.

