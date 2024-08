Le regole dell’algoritmo di Netflix (che anche le produzioni italiane devono rispettare)

Avete anche voi la sensazione diffusa, quando guardate un film su una piattaforma OTT, di averlo già visto da qualche parte o – al massimo – di ritrovare ambientazioni, ritmi, sequenze altrove? Diciamo che non è soltanto una sensazione, ma una affermazione che – in qualche modo – è stata suffragata anche dall’esperienza di chi, nel mondo del cinema, lavora e opera attivamente. Certo, a livello di produzione non si può parlare di “algoritmo” vero e proprio. Quello, invece, è parte della distribuzione e dei suoi meccanismi, della modalità con cui gli utenti di piattaforme come Netflix o Amazon Prime interagiscono con l’OTT e – su questa base – ottengono suggerimenti di visualizzazione. Che, quindi, non possono non incidere sulle decisioni relative alle produzioni da mettere in catalogo, a volte a discapito della qualità.

Come funziona l’algoritmo degli OTT

Attività di visione, interazioni con altri titoli, informazioni sui titoli, come il genere, le categorie, gli attori, l’anno di uscita. A questo si aggiunge l’ora del giorno d’accesso alla piattaforma, le lingue preferite, i dispositivi attraverso cui una piattaforma viene consultata, la durata della sessione: si tratta di elementi che vengono presi in considerazione da piattaforme come Netflix, Amazon Prime, Disney+ e Paramount per suggerire altri materiali in visione. Questo genera un meccanismo secondo cui le tendenze dominanti divento allo stesso tempo dei fattori preferenziali per inserire un film o una serie tv in catalogo.

E qui si torna, dunque, ai film tutti uguali. Soprattutto per quello che riguarda le cosiddette produzioni originals (quelle cioè in cui l’investimento della piattaforma è più concreto): il controllo dello streamer è più invasivo, quasi asfissiante per i team di produzione, che – come abbiamo visto in un altro punto del nostro monografico – a volte hanno un accesso limitato persino alle fasi di montaggio. Un film che deve riprodurre l’indice di gradimento di un altro prodotto, per forza di cose, assomiglia un po’ a quello precedente. È il frutto dell’algoritmo dell’OTT ed è anche la preoccupazione maggiore in un mondo in cui conta sempre di più l’intelligenza artificiale: se si costruisce un archivio di contenuti simili a se stessi, infatti, si rischia di rendere più agevole il lavoro a una AI che debba scrivere interamente una sceneggiatura. Eliminando, a lungo andare, la componente umana.