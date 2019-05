Alessia Macari, nessuna lite nella notte di nozze: «Ci penseranno i miei avvocati»

La smentita della vincitrice del primo Grande Fratello Vip via Instagram

«Quante cazzate che sto leggendo: ci penseranno i miei avvocati». Sono le parole affidate a una Instagram Stories da Alessia Macari, la showgirl – vincitrice del primo Grande Fratello Vip – conosciuta con il nome d’arte de La Ciociara. Quest’ultima, nei giorni scorsi, ha sposato il calciatore del Foggia Oliver Kragl.

Alessia Macari non ha litigato con Oliver Kragl

Secondo alcune fonti di stampa, infatti, i due avrebbero litigato ferocemente nel corso della prima notte di nozze, chiedendo addirittura l’intervento del 113. Soltanto gli agenti delle forze dell’ordine sarebbero riusciti a ricomporre la lite. La notizia del litigio, diventata virale su diversi siti di gossip e anche su alcune testate nazionali, è stata smentita dalla stessa Alessia Macari.

La smentita di Alessia Macari via Instagram Stories

Nei fatti e con le parole. In una serie di Instagram Stories, infatti, ha mostrato la stanza d’albergo – il Tenimento San Giuseppe – dove ha passato proprio la prima notte di nozze con Oliver Kragl. «Ragazzi guardate, una bellissima camera […]: abbiamo sentito una voce che diceva che l’abbiamo sfondata. Invece non è sfondata, ci siamo svegliati adesso…».

Nelle stories successive, invece, la ragazza ha comunicato che tutte le ricostruzioni sbagliate della serata delle sue nozze – il cui servizio fotografico è stato venduto a Chi – costeranno un’azione legale da parte del suo avvocato. In effetti, Alessia Macari e il suo novello sposo sembrano molto affiatati nelle Instagram Stories: i due si sono anche scambiati dei baci e delle coccole. Non proprio l’atteggiamento di due persone che, poche ore prima, avrebbero addirittura fatto intervenire i carabinieri per sedare una lite.