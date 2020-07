Zarino e la Brambilla: è amore | FOTO

Alessandro Zarino, ex tronista di Uomini e donne, dopo la rottura con Veronica Burchielli, ha trovato un nuovo amore. Lei è la bombastica Francesca Brambilla, influencer e dj… nonchè ‘Bona sorte’ di Avanti un altro di Paolo Bonolis. La Brambilla in passato ha avuto un flirt con il rapper Gue Pequeno. Al momento i due che non si mostrano e si nascondono sui social, sono stati sorpresi da Giornalettismo mentre si stavano godendo questo fine settimana d’amore, a Lignano Sabbiadoro. Ecco in esclusiva le prime immagini di questa nuova coppia d’estate…

Foto Alessandro Zarino Francesca Brambilla