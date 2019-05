Niente famiglia Mussolini al Parlamento Europeo

Alessandra Mussolini ha ottenuto il 17,040 voti, ma non rientra nella rosa dei 6 candidati che diventerà europarlamentare. Nemmeno Caio Giulio Cesare Mussolini ha ottenuto il numero necessario: con 21.561 voti anche per lui le porte di Bruxelles restano chiuse. Lui però l’ha presa in maniera sportiva. Su twitter ha postato una foto dicendosi tutto sommato contento del risultato ottenuto: «quasi 22.000 preferenze costruite in soli 45 giorni» scrive su Twitter il candidato di Fratelli d’Italia, che parla di un «affetto impagabile, unico ed emozionante» di chi lo ha sostenuto in questa campagna. «Siate sicuri che non vi abbandonerò mai:il viaggio in Fratelli d’Italia é appena iniziato – conclude poi nel tweet – Per aspera ad astra!»

(Credits immagine di copertina: Alessandra Mussolini ANSA/ANGELO CARCONI; Caio Giulio Cesare Mussolini ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO)