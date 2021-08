Per tenere in ordine i tuoi ricordi, serve un album foto che permetta di selezionare le tue foto più belle da sfogliare quando e come vuoi

Album foto per tenere in ordine i tuoi ricordi più belli

Quante volte ti sarà già capitato: continui a scattare foto su foto, immortalare paesaggi, giornate trascorse in buona compagnia, vacanze, picnic o occasioni importanti e poi di colpo hai una marea di immagini senza né capo né coda, da dover mettere in ordine. Come fare? Basta acquistare un album foto da un sito specializzato! In questo modo potrai selezionare le foto più belle o più significative, stamparle e tenerle ben ordinate nel tuo album dei ricordi. Quando avrai nostalgia di quei momenti, ti basterà aprire l’album, sfogliarlo e viaggiare nel tempo raccontando di quei momenti immortalati.

Fotolibro: scegli la copertina che preferisci e personalizza il tuo album dei ricordi

Perché non trasformare una raccolta di foto in un fotolibro da sfogliare quando e dove si voglia? In un solo spazio potrai aggiungere tutte le foto che vorrai, tenendole in perfetto ordine. Potrai anche scegliere, per esempio, di tenere in bella vista un fotolibro nella tua camera. Sul mercato si trovano diverse copertine: puoi optare per quella rigida (opaca, brillante o patina), per quella flessibile o con spirale.

In alternativa puoi pensare ad altre soluzioni di stampa, come su tela, su cuscini o di far realizzare un puzzle, in modo che si trasformi anche in un’idea simpatica ed originale.

Come creare un album fotografico: 4 step per realizzare il tuo

Si può anche creare un album fotografico direttamente online. Come? È semplicissimo, bastano solo 4 step:

Innanzitutto bisogna scegliere il modello, il formato e il tipo di carta che si vuole: preferisci quello con copertina rigida o morbida? Con o senza sovracopertina? Vuoi la rilegatura a brossura, continua o a spirale? Vuoi una stampa su carta fotografica o tipografica?

Tramite le impaginazioni preimpostate sulla piattaforma del sito di riferimento a cui si invierà la richiesta di stampa, si devono inserire le immagini nella pagina dell’album, selezionando già sfondi ed effetti per le varie immagini;

Per renderlo ancora più unico ed originale, si possono aggiungere testi e clipart per le varie immagini dell’album;

Salvare il progetto ed inviare l’ordine al centro specializzato. A questo punto il fotonegoziante riceverà la richiesta e si metterà all’opera subito per consegnarti l’album in tempistiche brevi.

Prima dell’invio delle foto assicurati che siano stati rispettati i 3 requisiti essenziali per ottenere un buon risultato, ovvero:

Le dimensioni delle immagini devono essere adeguate alla grandezza della stampa che si vuole avere, preservando al contempo l’alta definizione dei fotogrammi. Vale, quindi, il principio per cui più grandi siano le fotografie e maggiore sarà allora il peso in termini di pixel. Tuttavia, quando viene riscontrato un file troppo piccolo, generalmente, il software della piattaforma che si sta utilizzando lo segnala immediatamente dando la possibilità di sostituirlo; Il colore e la brillantezza di ogni immagine, cioè bisogna assicurarsi che durante gli scatti non siano state immortalate delle zone di ombra troppo scure che potrebbero quindi far perdere di nitidezza e luminosità o risaltare per contrasto; La cura di ogni dettaglio: specie in vista del tipo di copertina che si sceglierà, in modo da tener conto di lasciare il giusto spazio ai bordi per la progettazione del fotolibro.

Bene, ora non ti resta che raccogliere le foto che hai scattato, selezionare quelle che vuoi far stampare, caricarle sul sito e fare subito un ordine per la progettazione del tuo album dei ricordi. Basta un clic!