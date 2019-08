Alarm Phone parla di un possibile naufragio con 100 persone a bordo

Ancora un altro possibile naufragio di cui nessuno sta parlando. Il servizio di segnalazione per i naufraghi del Mediterraneo, ovvero l’Alarm Phone, ha indicato la possibilità che nelle scorse ore possa esserci stato una grande tragedia al largo delle coste della Libia. Alcuni pescatori, infatti, avrebbero recuperato tre persone ancora vive a poca distanza dal Paese nordafricano e queste ultime avrebbero descritto il loro viaggio su un barcone insieme ad altre 100 persone circa.

Alarm Phone avvisa: «Potrebbe esserci stato un naufragio di 100 persone nel Mediterraneo»

Di questa gente non si sa nulla, mentre i pescatori che hanno salvato le tre persone avrebbero riferito di aver visto decine di corpi senza vita intorno a loro. Anche questa, se confermata, sarebbe una gravissima tragedia nel Mar Mediterraneo, la seconda per proporzioni nel 2019 dopo il naufragio del 1° luglio.

Naufragio nel #Mediterraneo? Ieri un pescatore ci ha detto che una barca si è capovolta al largo della #Libia. Dice di aver salvato 3 persone e di aver visto tanti corpi. I sopravvissuti parlano di 100+ persone a bordo. Non abbiamo ancora conferme ma temiamo un’ennesima tragedia. — Alarm Phone (@alarm_phone) August 19, 2019

Non è possibile confermare la versione raccontata ad Alarm Phone

Stando alle parole di Alarm Phone, non è possibile al momento confermare il racconto del pescatore. Ma se la circostanza dovesse essere in qualche modo verificabile, si tratterebbe dell’ennesima tragedia nel Mediterraneo. Ancora una volta travolta dall’indifferenza delle istituzioni e da chi vorrebbe i porti chiusi. Nel caso, bisognerebbe chiarire anche il ruolo della sedicente Guardia Costiera Libica che non avrebbe avuto alcun ruolo nell’intervento.