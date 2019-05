Alarm Phone denuncia la morte di una bimba di 5 anni a bordo di un gommone a largo della Libia

Una bambina di 5 anni sarebbe morta a bordo del gommone che da ieri mattina è alla deriva al largo della Libia senza che nessuna imbarcazione sia intervenuta in suo soccorso. È quanto scrive in un tweet Alarm Phone che ha parlato con i migranti a bordo del barcone poco dopo le 8 del mattino. Dai racconti sarebbe emersa anche la presenza di un velivolo passato sopra le loro teste qualche ora fa e di una nave poco distante da lì.

Pochi istanti fa la nave Cigala Fulgosi della Marina Militare italiana è intervenuta in soccorso dei migranti a bordo del gommone che da ieri si trova in difficoltà al largo della Libia. Il recupero dei circa novanta a bordo è già in corso. L’intervento, secondo quanto si apprende da fonti qualificate, è stato deciso perché le condizioni meteo sono in peggioramento, l’imbarcazione si trova senza motore ed in precarie condizioni di galleggiamento. Al momento non ci sono conferme di eventuali vittime a bordo.

I #migranti riferiscono che una bambina di 5 anni è morta a bordo. Alle 8.25h ci hanno detto che l’elicottero era ancora lì e di poter stabilire che la nave è un’imbarcazione militare. Siamo quasi certi che sia la P490 dell’@ItalianNavy. Deve prestare soccorso immediato! — Alarm Phone (@alarm_phone) May 30, 2019

L’appello lanciato da Alarm Phone ha, dunque, portato all’intervento della nave della Marina Militare italiana. Ora, in attesa di chiarire il numero ufficiale delle persone a bordo del barcone in difficoltà e le eventuali vittime. E c’è attesa anche per capire quale sarà il destino dei migranti soccorsi.

08.15h: Le persone a bordo ci hanno appena detto che possono intravedere una nave. Potrebbe trattarsi del cargo #Marmorotai. Urge soccorso immediato e speriamo che la nave in prossimità si attenga alle convenzioni marittime e che svolga un’operazione #SAR. #DefendSolidarity — Alarm Phone (@alarm_phone) May 30, 2019

La nave Cigala Fulgosi della Marina militare italiana ha comunicato di aver quasi completato le operazioni di soccorso dei migranti, tra cui donne e bambini, che si trovavano a bordo del gommone in difficoltà da ieri al largo della Libia. Le persone, a quanto si apprende circa un centinaio, si trovano ora a bordo della nave.

