La notizia era nell’aria da mesi visto lo straordinario successo commerciale al box-office, ma ora possiamo dire ufficialmente che il live action di Aladdin avrà un sequel. La notizia è stata data in esclusiva da Variety e ripresa rapidamente nella notte dalle maggiori testate specializzate trovando così conferma. Il sequel del live action di Aladdin sarà scritto da John Gatins e Andrea Berloff. Il primo ha ottenuto una nomination all’Oscar per il suo lavoro in Flight, mentre il secondo per Straight Outta Compton.

In realtà sembra che la produzione sia già a lavoro da diversi mesi sul sequel di Aladdin, con la produzione confermata in foto: ci sarà infatti il ritorno di Dan Lin e di Jonathan Eirich come produttori, mentre Ryan Halprin sarà il produttore esecutivo. Queste sono le uniche notizie certe del sequel di Aladdin, visto che non è stato confermato il ritorno di Guy Ritchie alla regia e di nessun membro del cast, anche se è altamente probabile che nelle prossime settimane verrà annunciato il ritorno di Will Smith, Mena Massoud e Naomi Scott.

Viene chiarito anche come il film non sarà un prodotto Disney +, come invece la già annunciata serie spin-off sul principe Anders, ma bensì un prodotto destinato alla sala. Ricordiamo che anche l’Aladdin animato ha avuto due sequel usciti direttamente in home video, ma sembra che questa nuova versione sarà completamente originale quindi non sappiamo al momento le storie di Aladdin e Jasmine che direzione potrebbero prendere.

Non sappiamo quando il film verrà rilasciato nelle sale, bisognerà attendere quantomeno la stesura ultimata della sceneggiatura per sapere ulteriori dettagli su questo atteso progetto.