AKNO Telgate Business Park: tutto sul nuovo polo logistico di Dr. Max

Con l’avanzare della tecnologia, sono sempre di più le realtà mosse da una spinta espansionistica che necessitano di nuovi punti logistici con cui poter gestire la catena di distribuzione, a prescindere dallo specifico settore di riferimento. È importante, infatti, comprendere l’importanza sempre più significativa del settore logistico in un mondo all’interno del quale gli spostamenti diventano sempre più veloci e le distanze tendono ad abbattersi fino ad azzerarsi. Con l’avvento della digitalizzazione, si dà sempre più importanza ad un settore che gestisce nella sua interezza milioni di carichi giornalieri. In questo frangente, lo sforzo compiuto da aziende come AKNO in ambito farmaceutico si rivela essere un esempio lampante di quanto appena affermato.

Con un nuovo polo logistico da ben 14.000 metri quadri, l’azienda prevede di movimentare oltre un milione di prodotti al mese, allo scopo di soddisfare la richiesta proveniente dalle circa settanta farmacie più importanti localizzate nelle principali città italiane, oltre ai canali di e-commerce con cui il marchio collabora. Un centro di distribuzione estremamente innovativo, firmato ANKO Group, la cui costruzione è rientrata nel piano di investimenti che Dr. Max ha messo in atto e continua a realizzare in Italia.

I progetti dell’azienda nel nostro Paese continueranno fino al 2024. Il main highlight dell’operazione, attualmente, resta il progetto del centro di distribuzione omini canale che vanta, come detto, un’area operativa di 14.000 metri quadri. Un’opera molto ambiziosa, insomma, che ha lo scopo di supportare la crescita della catena DR. Max in Italia, attualmente presente sul territorio con circa 70 farmacie nelle principali città della penisola, di cui quasi 50 aperte dal 2022 ad oggi. Ha aperto nel bergamasco, il nuovo polo logistico del gruppo, con lo scopo di snellire e ottimizzare le pratiche di distribuzione nel settore farmaceutico per il marchio.

ANKO Telgate Business Park: i dettagli sul progetto di sviluppo del marchio multinazionale

Come detto, questo ulteriore investimento effettuato nel bergamasco dal gruppo DR. Max rappresenta una conferma dell’obiettivo del marchio di proseguire con i suoi piani di espansione e sviluppo sul territorio italiano, attraverso il canale di vendita online e con le nuove farmacie che il marchio punta ad aprire sulla penisola. Il magazzino sarà in grado di gestire e spedire oltre un milione di prodotti al mese.

Questo progetto, comunque, ha avuto inizio e si è concluso in tempi record, mostrando ancora una volta la determinazione del brand nell’affermare la sua presenza sul territorio. Dal punto di vista architettonico, i lavori sono iniziati nel gennaio del 2023. In generale, l’integrazione avverrà ad inizio 2024, con l’introduzione di un magazzino completamente automatizzato e dotato delle ultime tecnologie per l’ottimizzazione della catena di distribuzione all’interno del polo e verso l’esterno.

Si tratterà di un caso inedito per il settore farmaceutico in Italia e non solo: un’iniziativa con la quale si rafforzerà e si massimizzerà la capacità distributiva del sito, portando alla massima efficienza Telgate Business Park. La struttura è stata realizzata dal gruppo AKNO e si distingue per la massima versatilità e per l’attenzione ai dettagli che è stata posta durante i lavori. Un ruolo importante nello sviluppo del sito è stato esercitato dall’ecosostenibilità, sia in fase di costruzione, sia per quanto riguarda la gestione dell’immobile e il risparmio energetico. Tra le feature principali che spiccano all’interno dello stabilimento, infatti, si trova un avanzato sistema di raccolta e gestione delle acque piovane, oltre all’installazione di un impianto fotovoltaico di ultima generazione. Per quanto riguarda la location, il Telgate Business Park, si tratta di un avanzato parco industriale situato a Telgate, nel bergamasco, con una superficie di 120.000 metri quadri di cui 66.000 edificati.