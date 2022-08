Su TikTok sarà possibile ricercare sfondi tramite parole chiave

Si tratta di un filtro frutto di un generatore AI che permette di trovare l’immagine corrispondente a un testo che l’utente va a inserire a partire dalla schermata della fotocamera dell’app. A una determinata parola chiave che verrà inserita nella barra di ricerca TikTok corrisponderà uno sfondo da utilizzare nei video. L’effetto prende il nome di AI greenscreen TikTok e a individuare per primo il nuovo effetto disponibile è stato The Verge.

Come funziona Ai greenscreen TikTok

I generatori AI da testo a immagine stanno spopolando anche grazie a DALL-E 2 di OpenAI e Imagen di Google, ed ecco che anche TikTok arriva in questo campo. La scelta della piattaforma cinese – per ora – è quella di fornire immagini piuttosto astratte se confrontate con quelle degli altri sistemi AI citati. Mancano contenuti realistici, quindi, e la scelta potrebbe essere stata guidata dal fatto che TikTok sa bene di dare questo strumento in mano a milioni e milioni di utenti che potrebbero sfruttarlo per creare contenuto non in linea con la policy della piattaforma, dal nudo alle immagini violente.

Utilizzando questo filtro su TikTok possono comparire una serie di suggerimenti tra cui troviamo “Snorkeling in un oceano viola”, “Villaggio nascosto tra le montagne” e “Vulcano arcobaleno in eruzione”. Si tratta, come evidente, di suggerimenti che restituiscono immagini astratte e innocue. Cosa succede se nella ricerca si scelgono parole che alludono alla nudità o alla violenza? Il modello è stato addestrato per restituire immagini astratte e appropriate, comunque nulla di così realistico da poter provocare la censura del contenuto generato da TikTok da parte della piattaforma stessa.

Finora il filtro è stato utilizzato per una serie di tendenze su TikTok come, ad esempio, vedere che cosa esce inserendo il proprio nome o la propria data di nascita nel generatore di immagini a partire dal testo.