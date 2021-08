Aifa smentisce con forza, e sporge denuncia, in merito alla notizia totalmente falsa secondo la quale, a seguito dell’autorizzazione da parte dell’Agenzia all’utilizzo di alcuni anticorpi monoclonali anti Covid-19, sarebbe venuta meno l’autorizzazione all’immissione in commercio dei vaccini Covid rilasciata dall’EMA.

«Tale notizia, che sta circolando su alcuni siti internet e sui social network, è del tutto priva di fondamento: l’autorizzazione di alcune indicazioni terapeutiche di anticorpi monoclonali da parte dell’Aifa, infatti, non ha alcuna correlazione con le autorizzazioni dei vaccini anti Covid-19, che restano perfettamente valide» – si legge in una nota.

LEGGI ANCHE –> Dal complotto sui vaccini a quello sui tamponi: la card social (tutta sbagliata) di Giorgia Meloni

La denuncia di Aifa rispetto alla fake news sulle cure monoclonali

L’Agenzia ha sporto denuncia alle autorità competenti. La diffusione di questa fake news, volta a depotenziare la campagna vaccinale in atto, deve essere fermata immediatamente. Aifa ribadisce che l’utilizzo dei vaccini anti Covid-19 è sicuro ed efficace e invita i cittadini a vaccinarsi e a informarsi solo attraverso fonti istituzionali e scientifiche.

Aifa al centro anche di alcuni interventi al meeting di Rimini

Per quanto riguarda l’Aifa (e anche l’Ema, in realtà), occorre sottolineare anche un passaggio del sottosegretario alla salute Andrea Costa al Meeting di Rimini. Le due agenzie del farmaco, italiana ed europea, sono state citate a proposto dell’iter di autorizzazione del vaccino Sputnik e il caso dei cittadini di San Marino che si sono sottoposti proprio a questo tipo di vaccinazione.

«Dobbiamo ricordare che la popolazione di San Marino è stata vaccinata con un vaccino che non ha ricevuto le certificazioni dagli enti regolatori. Non si tratta dunque di un problema italiano, ma europeo che riguarda tutti gli stati membri» – ha detto il sottosegretario alla salute Andrea Costa. «È un tema – ha ribadito – a cui dobbiamo dare risposta, riguarda anche tanti concittadini transfrontalieri. A oggi sul tavolo abbiamo adottato questo provvedimento temporaneo e provvisorio (cioè l’esenzione dei sammarinesi dal Green pass fino al 15 ottobre, ndr) ma è chiaro che dobbiamo mettere in atto iniziative per stabilizzare questa situazione. Se arrivassero le certificazioni di Ema e Aifa si risolverebbe il problema».

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]