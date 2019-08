Agos Ducato, leader dei prestiti in Italia

Tra le società principali per quel che riguarda il mondo della finanziarie, troviamo Agos, uno dei leader del settore, con oltre venti anni di presenza sul territorio.

Quel che l’ha resa tale è il suo largo ventaglio di possibilità per il cliente, che viene incontro a tutte le tipologie e le esigenze.

Sono proprio le diverse opzioni di prestito, create per essere aperte a tutti, che l’hanno resa nota. Ognuna con proprie caratteristiche, proprie regole e con un target differente di cliente a cui riferirsi.

Quali sono i tipi di prestiti AGOS?

Ad esempio, analizzando la recensione dedicata ai prestiti agos realizzata dallo staff di ilprestitoveloce.com, scopriamo che il finanziamento Duttilio è il prestito personale che più si focalizza sulla versatilità del finanziamento e sulla sua velocità di erogazione. In parole povere, se la vostra domanda di finanziamento dove essere approvata, vedreste il denaro richiesto riempire il vostro conto nel giro di quarantotto ore.

Ci sono però delle cifre minime e massime di cui tenere conto, quando pensiamo al prestito Duttilio.

Si parte da un minimo di 2.750€ fino ad arrivare ad un massimo di 30.000€, da restituire in comode rate, potendo scegliere tra una rateizzazione prevista tra un minimo di 12 rate fino ad un massimo di 120 rate.

È possibile, col Duttilio, modificare l’importo delle rate in corso, anche quando il prestito è già avviato,e la possibilità di saltare il pagamento di una rata, vedendo così posticipata la scadenza dell’ultima rata di restituzione.

Agos tiene in grande considerazione anche le giovani coppie, offrendogli ottime soluzioni di prestito, perfette per l’acquisto di arredamento, elettrodomestici o per cominciare a saldare le spese iniziali che si affrontano intraprendendo la vita di coppia. Tassi contenuti, la possibilità di saldare il prestito in comodissime rate, (fino a 120 rate), sono queste le chiavi del successo di questo prestito pensato per favorire le nuove coppie.

Agos non dimentica nessuno e ha pensato anche ai più giovani, che hanno bisogno di un prestito per investire in una attività o per cominciare al meglio la propria vita adulta.

Agos offre la possibilità di richiedere fino a 30.000 euro da restituire in un periodo a scelta compreso tra uno e dieci anni.

Per chi lo desidera, è stipulabile un’assicurazione sul finanziamento richiesto, così da essere certi di poterlo restituire completamente.

Le soluzioni non mancano neppure per i pensionati, che sono tra i migliori pagatori, per loro Agos ha pensato a Piccoli Prestiti Agos per permettergli di affrontare le spese quotidiane con più sicurezza.

Con i piccoli prestiti Agos è possibile richiedere fino ad un massimo di 30.000€, da rimborsare a rate mensili, per una durata complessiva massima di dieci anni (120 rate).

Per richiedere un piccolo prestito è sufficiente compilare il modulo di richiesta direttamente online.

Cosa sono e come si ottengono i finanziamenti veloci

I finanziamenti veloci sono pensati per chi ha un bisogno immediato di denaro, in breve tempo. Per richiedere un prestito veloce basta collegarsi al sito e compilare il modulo online, nel caso in cui la richiesta venga accolta, il denaro sarà versato sul conto corrente entro 48 ore. Il limite massimo è sempre di 30.000 euro, da rimborsare mensilmente, per un periodo che va dal minimo di 12 mesi ad un massimo di 120 mensilità.

Cos’è la cessione del quinto Agos

Tra le varie tipologie di finanziamento, quella favorita dai pensionati è la cessione del quinto. Poiché qui il denaro viene dato al cliente senza finalità, per essere speso come meglio crede, e la cifra erogata verra restituita attraverso una rata mensile che verrà presa direttamente dalla pensione.

A dare il titolo a questo tipo di finanziamento, è il fatto che ogni rata non può superare il quinto della cifra totale della pensione mensile.

Questo tipo di finanziamento è applicabile anche alle persone con un contratto, il quinto riguarderà la cifra mensile dello stipendio, in tal caso. Ora che sappiamo tutto sui prestiti Agos, possiamo scegliere con cura il migliore per il proprio caso specifico.