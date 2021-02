Alcuni aspirapolvere Roomba sembrano in preda ai fumi dell’alcol

Bedford, abbiamo un problema. Dopo varie segnalazioni pubblicate su Reddit e Twitter, è stato reso noto il motivo per cui alcuni modelli di aspirapolvere iRobot (molto famosi e utilizzati anche in Italia) agiscono come una persona in preda ai fumi dell’alcol: l’ultimo aggiornamento Roomba ha provocato un malfunzionamento degli elettrodomestici che, come confermano i video pubblicati sui social, sembrano essere quasi ubriachi. L’azienda statunitense ha confermato il problema, ma con una doccia fredda annessa: ci vorranno alcune settimane prima di arrivare a una soluzione tecnica del problema.

Un problema segnalato sui social che ha portato a un tam tam di messaggi, foto e video dei costosissimi elettrodomestici prodotti da iRobot in preda a una confusione mistica.

@iRobot what’s up with the 3.12.8 release? My tickets were closed and I wasn’t rolled back. These robots looks drunk since the update. Mounting complaints in the forums continue. Some folks who were rolled back got rolled forward and the issues came back. HELP! — Anthony Virtuoso (@AnthonyVirtuoso) February 21, 2021

Ed è stato aperto anche un canale di discussione su Reddit in cui, ogni utente, ha riportato le problematiche riscontrate con il proprio aspirapolvere robot dopo l’ultimo aggiornamento effettuato.

Aggiornamento Roomba: perché gli aspirapolveri iRobot sembrano ubriachi

I modelli coinvolti in questo malfunzionamento sono i Roomba della serie i7 e s9: si bloccano in mezzo a una stanza anche senza incontrare ostacoli, si scontrano contro muri senza fermarsi e cambiare direzione, non ‘camminano’ seguendo una linea retta, ma a zig zag. Insomma, sembrano ricalcare il comportamento di una persona sotto gli effetti del fumo dell’alcol. E il problema individuato dipende dall’aggiornamento del firmware 3.12.8 che, di fatto, ha provocato questo malfunzionamento su molti apparecchi. E iRobot ha confermato queste problematiche al sito The Verge, spiegando che ci vorranno alcune settimane per risolvere la questione. Non una cosa da poco, visto anche il costo dei loro prodotti.

