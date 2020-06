La bufala dell’agente della FBI arrestato perché nero (e poi rilasciato) | VIDEO

Come spesso accade, gli eventi reali – anche quelli di cronaca nera – che accadano nel mondo rischiano di essere accompagnati da fake news. Nella giornata di lunedì 1 giugno abbiamo raccontato di come la narrazione sul cosiddetto Dc Blackout fosse forzata e non veritiera. Ma attorno all’uccisione di George Floyd, è stata diffusa un’altra serie di bufale che poco hanno a che vedere con quella tragedia che ha sconvolto gli Usa e il mondo intero. Una tra le tante è il video dell’agente FBI arrestato perché nero.

Nelle ultime ore, infatti, sta circolando sui social un filmato in cui si vede la Polizia (non è specificato né il dove, né il quando) che si avvicina a un uomo in strada, fuori da un locale. Gli agenti si avvicinano a lui e, dopo aver dialogato con lui, gli mettono le manette. Secondo la narrazione social che ne è stata fatta, durante la perquisizione nelle sue tasche, la Polizia trova un tesserino molto particolare e lo libera. Si tratterebbe, infatti, di un agente della FBI. Ma, la storia reale, dice ben altro.

Non si tratta, infatti, di un agente FBI arrestato perché nero. A spiegarlo è un amico dello stesso uomo finito, per alcuni istanti, in manette.

This is one of my friends Atter. He is not an FBI agent but a Paramedic EMT. Atter is one of the most down to earth person know and is an extremely generous and kind friend. He is also a very patient person. This is the city of Rochester, Mn and the cops do this a lot. https://t.co/zKHkfb4A9q

— ☽( عَبْدُ اَلْلَّهِ ) Abdullahi (@ajprotege) June 1, 2020