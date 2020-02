L’aereo turco che si è spezzato in tre parti, nessun morto tra i 177 passeggeri

Un altro problema legato a un Boeing 737-86J. Nel secondo aeroporto della città di Istanbul in Turchia, il Sabiha Gokcen, un aereo della Pegasus Airlines in arrivo da Smirne è uscito fuori pista in un tentativo di atterraggio andato male. L’aereo ha terminato la sua corsa a ridosso delle barriere di protezione dell’aera aeroportuale e si è spezzato in tre parti.

Aereo turco distrutto in fase di atterraggio a Istanbul

Una prima frattura si è aperta nel centro del velivolo, dividendo totalmente la testa dell’aereo dal resto del corpo. L’altra frattura si è aperta invece all’altezza delle ali, ai tre quarti prima della coda. Sul Boeing viaggiavano 177 persone. Fortunatamente, secondo le prime informazioni raccolte dalle autorità del posto, non ci sarebbe alcun morto. Soltanto alcune persone che sono rimaste ferite per la violenza dell’impatto.

Sabiha Gökçen’de pistten çıkan uçağın ön tarafı koptu. pic.twitter.com/Fk0SwfuMzt — Pusholder (@pusholder) February 5, 2020

Nelle immagini che circolano sui social network, si vedono alcune persone che riescono a uscire dall’aereo superando le lamiere intrecciate e la parte esterna del mezzo ormai irriconoscibile. I soccorsi sono stati piuttosto rapidi e hanno evitato danni più seri.