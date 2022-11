Meta potrebbe bloccare l’accesso ai DM di Instagram quando un adulto sospetto visualizza il profilo di un adolescente

Meta potrebbe prendere delle ulteriori misure per risolvere il problema delle interazioni tra adulti con comportamenti sospetti e adolescenti, minori di 18 anni i cui profili presentano già diverse limitazioni per fare in modo che la loro esperienza sulla piattaforma sia tutelata in qualche modo. Una di queste potrebbe essere quella di far scomparire l’icona da cui è possibile inviare messaggi in privato se un adulto ritenuto “sospetto” venga colto a visualizzare il profilo di un adolescente. Si tratta di una iniziativa complementare rispetto a un’altra azione che Meta ha comunicato lunedì: quella di impedire ai minori di inviare messaggi ad adulti che un altro minore, precedentemente, aveva segnalato in seguito a comportamenti inappropriati.

Adulti e minori su Instagram: le contromisure prese da Meta

Il sistema funzionerà in modo tale che sarà lo stesso social network a segnalare gli account sospetti ai minorenni e, nel messaggio di segnalazione, inviterà i giovani a denunciare – in maniera molto più attiva – delle potenziali situazioni di rischio per la community degli adolescenti che utilizzano Instagram. In questo modo, si tenderà a incentivare un comportamento che è già in forte ascesa negli ultimi tempi: sui social network di Meta, infatti, le segnalazioni di adulti con comportamenti inappropriati sono aumentate del 70%.

Meta ha spiegato sul suo blog ufficiale: «La condivisione non consensuale di immagini intime può essere estremamente traumatica e vogliamo fare tutto il possibile per scoraggiare gli adolescenti dal condividere queste immagini sulle nostre app in primo luogo». Non è insolito che i DM – i direct messages – siano una sorta di zona franca, in cui vengono condivise immagini inappropriate, molto spesso senza il consenso di chi le riceve. Per questo motivo, si tratta di una funzionalità che, già di default, viene costantemente monitorata da Meta, soprattutto per quanto riguarda i minori di 18 anni. Al momento, è impossibile inviare dei messaggi diretti ai minorenni che non ricambiano il follow. Ma, con le nuove funzionalità, anche adulti e minori che sono già collegati avranno delle interazioni maggiormente protette.