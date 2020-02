Che la cantante Adele fosse nel pieno di una superdieta, si sapeva. La cantante era stata immortalata da alcuni fan durante una vacanza ai Caraibi con l’amico Harry Styles. Pur non mostrandosi particolarmente disponibile a posare per le foto, aveva raccontato alle giovani che avevano incontrato i due che stava seguendo una dieta e che aveva già perso 45 chili. Le stesse giovani avevano poi raccontato che Adele sembrava assolutamente serena e in forma.

Adele sempre più magra alla festa degli Oscar2020

LEGGI ANCHE> Adele imita Beyoncé al Coachella Festival

Ora spunta un nuovo scatto della nuova Adele. Risale all’after party ufficiale degli Oscar 2020, ed è stata pubblicata dalla conduttrice televisiva polacca Kinga Rusin su Instagram. Nello scatto si vede Adele con un abito animalier, e dalle testimonianze raccolte da People emerge che ad essere cambiato è solo il suo aspetto ma non la sua personalità genuina, autoironica e serena. «Si è tolta le scarpe ed è scesa in pista per ballare» ha raccontato una fonte a People. In effetti anche sui social network sono moltissimi i fan che invitano a lasciare in pace la cantante. Adele infatti è stata a lungo vittima di Bodyshaming, ricevendo molti commenti negativi sui suoi chili da diversi utenti dei social. Aveva confessato di non esserne indifferente ma di non lasciarsi abbattere dal giudizio altrui. E anche questa volta, la star britannica non sembra prestare troppa attenzione a chi sostiene che sia passata da un estremo all’altro. E continua a divertirsi, come ha sempre fatto.

Quale dieta segue Adele

La dieta che avrebbe permesso di perdere così tanti chili in così poco tempo sarebbe la “dieta Sirt”, detta anche “la dieta del gene magro”. Prima di lei aveva seguito lo stesso regime alimentare anche Pippa Middleton. Nata in ambito sportivo, la dieta messa a punto da Aidan Goggins e Glen Matten sfrutta la presenza nel nostro organismo dei geni chiamati sirtuine, capaci di controllare la capacità di bruciare i grassi, di regolare l’umore e i meccanismi responsabili della longevità. Attivando questi geni, è possibile dare una forte accelerata al proprio metabolismo, perdendo molto peso senza digiuni eccessivi, abbinando la dieta ad un continuo esercizio fisico. Oltre alla perdita di peso, la dieta Sirt sembra essere un vero e proprio elisir: aiuterebbe anche la rigenerazione e riparazione cellulare.

(Credits immagine di copertina: Instagram kingarusin)

https://www.instagram.com/p/B8ZSeI9lUbB/?utm_source=ig_embed