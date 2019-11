Addio Lewis, il koala salvato dalle fiamme non ce l’ha fatta

La decisione è stata presa dall'ospedale per garantire il benessere del koala

Le condizioni delle ferite non stavano migliorando affatto

Lewis è stato addormentato dall'ospedale dove era in cura

La storia del suo salvataggio aveva fatto il giro del mondo. Oggi, però, dall’ospedale dove era ricoverato, è giunta la brutta notizia. Lewis, il koala rimasto ustionato in un incendio che si era sviluppato nel Nuovo Galles del sud e messo in salvo da una donna coraggiosa, non è sopravvissuto alle ustioni che aveva subito.

Il Koala Lewis non è sopravvissuto all’incendio

«Oggi abbiamo preso la decisione di addormentare Ellenborough Lewis», scrivono i medici del Koala Hospital di Port Macquarie, in Australia. «Questa mattina gli abbiamo somministrato un’anestesia generale per valutare i danni delle ustioni e cambiare i bendaggi. Recentemente avevamo scritto che “le ferite da bruciatura possono peggiorare dopo che sono migliate”. Nel caso diEllenborough Lewis, però, le ustioni sono andate sempre peggiorando senza alcun miglioramento. Lo scopo principale del Koala Hospital – conclude la nota – è quello di assicurare il benessere degli animali e su queste basi abbiamo preso questa decisione. Vi ringraziamo per il supporto».

L’incendio in cui era stato coinvolto il koala Lewis

Lewis aveva cercato rifugio da un incendio che stava divampando nel Nuovo Galles del Sud arrampicandosi su un albero. Solo l’intervento di una donna che lo aveva soccorso portandolo in salvo avvolto in una camicia, gli aveva inizialmente salvato la vita. Oggi, purtroppo, la brutta notizia. In questi giorni gli incendi che stanno divampando nel Nuovo Galles del Sud hanno causato numerose vittime e feriti fra gli animali della zona. Nell’ospedale che ha curato Lewis sono state soccorsi oltre trenta animali negli ultimi giorni a fronte di circa 350 vittime accertate.